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Байден і Макрон обговорили підтримку України та "виклики Китаю"

Ольга Глущенко Середа, 8 березня 2023, 02:50
Байден і Макрон обговорили підтримку України та виклики Китаю
фото: Getty Images

Президенти Штатів і Франції Джо Байден та Еммануель Макрон обговорили подальшу підтримку України.

Джерело: повідомлення Білого дому

Дослівно: "Обидва лідери обговорили свою підтримку України… в тому числі їхнє зобов'язання продовжувати надавати Україні безпекову допомогу та покласти на Росію відповідальність за її агресію".

Деталі: Крім того, лідери країн поговорили про співпрацю між США і Францією в Індо-Тихоокеанському регіоні, а також спільні зусилля з протидії викликам, які Китай "кидає заснованому на правилах міжнародному порядку".

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Теми: МакронБайденУкраїнаКитай
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