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Речник Держдепу США Нед Прайс залишає посаду

Ольга Глущенко Середа, 8 березня 2023, 02:48
Речник Держдепу США Нед Прайс залишає посаду
Нед Прайс, фото Getty Images

Речник Державного департаменту США Нед Прайс піде у відставку цього місяця, повідомили у вівторок офіційні особи.

Джерело: Politico з посиланням на заяву Державного секретаря США Ентоні Блінкена, Прайс, цитує NBCNews

Пряма мова Блінкена: "Для людей в Америці і в усьому світі Нед Прайс часто був обличчям і голосом зовнішньої політики США. Він працював з надзвичайним професіоналізмом і чесністю. Від імені Державного департаменту я дякую Неду за його чудову службу".

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Деталі: зазначається, що Прайс, який обіймав посаду речника Державного департаменту з січня 2021 року, перейде на нову посаду і працюватиме безпосередньо із Блінкеном у Держдепі.

"Я починав як державний службовець, як аналітик в ЦРУ, і я опинився на цій роботі через низку доленосних випадковостей. Мені подобалося займатися цією роботою протягом останніх кількох років. І одна з речей, яку я люблю в ній найбільше – це зв'язок з політикою", – сказав Прайс.

У своїй заяві Блінкен особливо подякував Прайсу за те, що той повернув щоденні пресбрифінги відомства, які були нерегулярними за часів адміністрації Трампа, і похвалив Прайса за те, що він "дав журналістам можливість регулярно ставити жорсткі запитання про нашу політику".

ВІДЕО ДНЯ

На посаді речника Держдепу Прайса тимчасово замінить його нинішній заступник Ведант Пател.

Теми: США
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