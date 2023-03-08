Речник Держдепу США Нед Прайс залишає посаду

Речник Державного департаменту США Нед Прайс піде у відставку цього місяця, повідомили у вівторок офіційні особи.

Джерело: Politico з посиланням на заяву Державного секретаря США Ентоні Блінкена, Прайс, цитує NBCNews

Пряма мова Блінкена: "Для людей в Америці і в усьому світі Нед Прайс часто був обличчям і голосом зовнішньої політики США. Він працював з надзвичайним професіоналізмом і чесністю. Від імені Державного департаменту я дякую Неду за його чудову службу".

Деталі: зазначається, що Прайс, який обіймав посаду речника Державного департаменту з січня 2021 року, перейде на нову посаду і працюватиме безпосередньо із Блінкеном у Держдепі.

"Я починав як державний службовець, як аналітик в ЦРУ, і я опинився на цій роботі через низку доленосних випадковостей. Мені подобалося займатися цією роботою протягом останніх кількох років. І одна з речей, яку я люблю в ній найбільше – це зв'язок з політикою", – сказав Прайс.

У своїй заяві Блінкен особливо подякував Прайсу за те, що той повернув щоденні пресбрифінги відомства, які були нерегулярними за часів адміністрації Трампа, і похвалив Прайса за те, що він "дав журналістам можливість регулярно ставити жорсткі запитання про нашу політику".

На посаді речника Держдепу Прайса тимчасово замінить його нинішній заступник Ведант Пател.