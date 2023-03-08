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Бюджет Пентагону включатиме рекордну суму на закупівлю озброєння – ЗМІ

Ольга Глущенко Середа, 8 березня 2023, 07:24
Бюджет Пентагону включатиме рекордну суму на закупівлю озброєння – ЗМІ
фото: Getty Images

Бюджет міністерства оборони Штатів на наступний рік перевищить 835 млрд доларів, і він є найбільшим в історії країни в мирний час.

Джерело: Bloomberg із посиланням на джерела

Деталі: Видання зазначає: "План витрат, який президент Джо Байден запропонує в четвер, включає те, що офіційні особи називають одним з найбільших оборонних бюджетів країни в мирний час: 170 мільярдів доларів на закупівлю озброєнь і 145 мільярдів доларів на дослідження і розробки, що є рекордними показниками за останній час".

За словами одного з чиновників, обговорюючи бюджет до того, як він буде офіційно направлений до Конгресу, "верхня межа" бюджету Міністерства оборони на рік, що починається 1 жовтня, перевищить 835 мільярдів доларів у порівнянні з 816 мільярдами доларів на поточний фінансовий рік.

"Хоча зброя, відправлена в Україну, виснажила запаси Пентагону, витрати на підтримку опору президента Володимира Зеленського російському вторгненню фінансуються за рахунок окремих додаткових асигнувань.

Регулярний бюджет Міністерства оборони формується значною мірою через ескалацію напруженості у відносинах з Китаєм, який розглядається Пентагоном як головний потенційний претендент на військове лідерство в США", – ідеться в матеріалі Bloomberg.

Зокрема, на закупівлю, розвиток і модернізацію винищувачів F-35 у бюджеті передбачено 13,5 мільярдів доларів.

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Пентагон запросить 83 літаки F-35 для ВПС, ВМС і Корпусу морської піхоти, що відповідає цілям цих служб. Це включає заплановані 48 літаків для ВПС і 35 для ВМС і морської піхоти.

Також передбачається значне фінансування боєприпасів для ВПС і ВМС, які можуть бути використані в разі конфлікту з Китаєм.

Теми: СШАзброябюджет
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