Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Грузія: опозиція оголосила про масштабні протести після "зачистки" від мітингу околиць парламенту

"Європейська правда"Середа, 8 березня 2023, 06:34
Грузія: опозиція оголосила про масштабні протести після зачистки від мітингу околиць парламенту
фото з twitter ЄП

Ніч, що розпочалася бурхливими сутичками між правоохоронцями і учасниками стихійного мітингу під будівлею парламенту Грузії, завершилася обіцянками опозиції перейти до щоденних протестів "до перемоги".

Як повідомляє "Європейська правда", перед цим спецпідрозділи поліції витіснили більшість  мітингарів з проспекту Руставелі.

Перший канал грузинського суспільного мовника констатує що протягом ночі кілька разів ситуація у центрі Тбілісі ставала "напруженою" і доходило до локальних зіткнень між поліцією та мітингарями. Як повідомляла "Європейська правда", був навіть епізод, коли проти поліції застосували коктейлі Молотова, а кількох активних демонстрантів затримали.

Реклама:

Були спроби учасників мітингу прорватися до парламенту, утім, вони подолали лише металеву огорожу.

Після другої ночі спецпідрозділи поліції витіснили майже усіх учасників з-під будівлі. І мітинг, по суті, завершився, хоча окремі групи мітингарів, а також невелика частина поліцейських лишалися у центрі до ранку.

Опозиція, що заявляє про численні арешти учасників мітингу та деяких політиків, оголосила про завершення поточного протесту та анонсувала новий. Колишній лідер Єдиного національного руху (партія Саакашвілі) Ніка Меліа оголосив про новий протест під парламентом у середу.

ВІДЕО ДНЯ

"О третій годині дня ми збираємося на проспекті Руставелі. І це буде повторюватися щодня, поки весь проспект Руставелі (на якому розташований парламент) не стане грузинським, а не російським. Доки ми не досягнемо перемоги", - цитує Меліа опозиційний телеканал Мтварі.

Як повідомлялося, у вівторок парламент Грузії несподівано ухвалив у першому читанні закон про "іноагентів", що подібний до російського законодавства, спрямованого за обмеження західного впливу. Це викликало спонтанні протести та сутички під парламентом, під час яких поліція застосувала сльозогінний газ, а згодом активно задіяла водомети для розгону мітингу.

Того ж вечора Євросоюз попередив Грузію про "серйозні наслідки" в разі остаточного ухвалення закону, а в США натякнули на можливі санкції проти Грузії.

"Європейська правда слідкуватиме за розвитком подій.

Теми: Грузія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Грузія
Роль грузинсьĸого "десанту" у нашій спільній боротьбі за свободу 
Грузія таки пустила 6 громадян України, яких росіяни вивезли з Херсонщини
На кордоні з Грузією застрягли українці, яких силою вивезли в Росію: МЗС вивчає ситуацію
Останні новини
17:34
У Польщі засудили 14 членів шпигунської мережі Росії, серед них – українці й білоруси
17:27
"Укрзалізниця" запустила у продаж додаткові місця на "ажіотажні напрямки"
17:21
Стародавня цегла з Месопотамії допомогла вченим виявити аномалію магнітного поля
17:15
Молдавські фермери вимагають обмежити імпорт української агропродукції
17:11
McDonald’s відкрив восьмий ресторан у Львові
17:09
В Міноборони закликали не порівнювати рекрутинг і мобілізацію
16:55
Одеський кінофестиваль 2024 відбудеться в Києві
16:46
З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій
16:35
фотоНацгвардія взяла в полон обмороженого окупанта, якому РФ обіцяла "дві доби на передовій"
16:05
Норвегія забезпечуватиме довгострокове постачання газу до Німеччини
Усі новини...
Реклама: