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У штаті Мен республіканці намагалися зірвати резолюцію на підтримку України

"Європейська правда"Середа, 8 березня 2023, 06:40
У штаті Мен республіканці намагалися зірвати резолюцію на підтримку України
фото: Getty Images

53 республіканці в Палаті представників штату Мен проголосували у вівторок проти резолюції на підтримку України, що підкреслило розбіжності в поглядах на політику США щодо покарання Росії за вторгнення та допомоги Україні в обороні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Резолюція була прийнята 87-54 голосами після того, як лідер меншості в Палаті представників Біллі Боб Фолкінгем і його союзники не змогли зірвати голосування. Один демократ і всі республіканці, окрім 11, проголосували проти цього символічного кроку.

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Автором резолюції, що засуджує "варварську війну", була депутат Ребекка Міллетт, демократка від округу Кейп-Елізабет, яка розповіла про свій досвід роботи в Україні в якості члена Корпусу Миру.

Міллетт зазначила, що 14 мільйонів українців були змушені покинути свої домівки, а сотні дітей були вбиті. "Ніщо не виправдовує підтримку знищення культури, нації, народу. Ніщо", - сказала вона.

Натомість республіканці поскаржилися, що Україна корумпована, і заявили, що США повинні припинити допомагати уряду президента України Володимира Зеленського.

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У якийсь момент спікерка Палати представників штату Рейчел Талбот Росс, демократ з Портленда, була змушена зробити застереження проти ескалації риторики.

Нагадаємо, опитування в США у січні показало, що  підтримка України з боку американців залишається стабільною, в той же час серед республіканців найбільше тих, хто виступає за швидке закінчення війни навіть ціною територіальних втрат для України.

Теми: СШАдопомога Україні
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