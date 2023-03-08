Захисники знищили ще 700 окупантів і 4 ворожих танки
Середа, 8 березня 2023, 07:55
За минулу добу українські захисники знищили ще 700 загарбників, 4 ворожих танки, 9 бойових броньованих машин та іншу техніку росіян.
Джерело: дані Генштабу ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 155 530 (+700) осіб ліквідовано,
- танків – 3 436 (+4) од,
- бойових броньованих машин – 6 723 (+9) од,
- артилерійських систем – 2 463 (+7) од,
- РСЗВ – 488 (+0) од,
- засобів ППО – 253 (+0) од,
- літаків – 303 (+0) од,
- гелікоптерів – 289 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 098 (+3) од,
- крилатих ракет – 873 (+0) од,
- кораблів/катерів – 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 330 (+7) од,
- спеціальної техніки – 236 (+0) од.
"Дані уточнюються", – додають у штабі.
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