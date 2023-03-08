Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Генсек ООН прибув до Києва

"Європейська правда"Середа, 8 березня 2023, 08:01
Генсек ООН прибув до Києва
Антоніу Гутерреш. Фото з Twitter Гутерреша

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш прибув з візитом до України.

Про це повідомив його речник Стефан Дюжаррік, відповідаючи на запитання інформаційної агенції dpa, передає "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.

Генсек ООН прибув до столиці України Києва вночі.

Реклама:

Під час свого третього візиту до України з початку війни 73-річний Гутерреш зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським для переговорів про продовження зернової угоди.

Контракт на експорт українського зерна через контрольоване Росією Чорне море закінчується 18 березня, і ООН наполягає на черговому продовженні.

Раніше ЗМІ повідомили, що Україна розпочала онлайн-переговори з партнерами щодо продовження Чорноморської зернової ініціативи, спрямованої на те, щоб Київ міг продовжувати постачання зерна на світові ринки.

ВІДЕО ДНЯ

Ініціатива була започаткована за посередництва Організації Об'єднаних Націй та Туреччини в липні минулого року, а в листопаді її було продовжено. Її термін дії закінчується 18 березня, якщо не буде досягнуто домовленості про продовження.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив у неділю, що Анкара докладає всіх зусиль продовження дії "зернової угоди".

Росія заявила, що погодиться на продовження Чорноморської зернової угоди лише в тому випадку, якщо будуть враховані інтереси її власних сільгоспвиробників.

Теми: ООНзерноУкраїнавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
ООН
У Зеленського назвали ключові теми його виступу на Генасамблеї ООН
ООН спільно з партнерами збирає гроші для підтримки України в зимовий період
Путін, на якого видав ордер МКС, не поїде на Генасамблею ООН у вересні
Останні новини
17:34
У Польщі засудили 14 членів шпигунської мережі Росії, серед них – українці й білоруси
17:27
"Укрзалізниця" запустила у продаж додаткові місця на "ажіотажні напрямки"
17:21
Стародавня цегла з Месопотамії допомогла вченим виявити аномалію магнітного поля
17:15
Молдавські фермери вимагають обмежити імпорт української агропродукції
17:11
McDonald’s відкрив восьмий ресторан у Львові
17:09
В Міноборони закликали не порівнювати рекрутинг і мобілізацію
16:55
Одеський кінофестиваль 2024 відбудеться в Києві
16:46
З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій
16:35
фотоНацгвардія взяла в полон обмороженого окупанта, якому РФ обіцяла "дві доби на передовій"
16:05
Норвегія забезпечуватиме довгострокове постачання газу до Німеччини
Усі новини...
Реклама: