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Генсек ООН прибув до Києва

"Європейська правда"Середа, 8 березня 2023, 09:01
Генсек ООН прибув до Києва
Антоніу Гутерреш. Фото з Twitter Гутерреша

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш прибув з візитом до України.

Про це повідомив його речник Стефан Дюжаррік, відповідаючи на запитання інформаційної агенції dpa, передає "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.

Генсек ООН прибув до столиці України Києва вночі.

Під час свого третього візиту до України з початку війни 73-річний Гутерреш зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським для переговорів про продовження зернової угоди.

Контракт на експорт українського зерна через контрольоване Росією Чорне море закінчується 18 березня, і ООН наполягає на черговому продовженні.

Раніше ЗМІ повідомили, що Україна розпочала онлайн-переговори з партнерами щодо продовження Чорноморської зернової ініціативи, спрямованої на те, щоб Київ міг продовжувати постачання зерна на світові ринки.

Ініціатива була започаткована за посередництва Організації Об'єднаних Націй та Туреччини в липні минулого року, а в листопаді її було продовжено. Її термін дії закінчується 18 березня, якщо не буде досягнуто домовленості про продовження.

ВІДЕО ДНЯ

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив у неділю, що Анкара докладає всіх зусиль продовження дії "зернової угоди".

Росія заявила, що погодиться на продовження Чорноморської зернової угоди лише в тому випадку, якщо будуть враховані інтереси її власних сільгоспвиробників.

Теми: ООНзерноУкраїнавійна
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