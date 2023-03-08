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Західній розвідці місяцями відоме ім’я українського спонсора підриву газогонів РФ - The Times

"Європейська правда"Середа, 8 березня 2023, 10:52
Західній розвідці місяцями відоме ім’я українського спонсора підриву газогонів РФ - The Times
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Західним розвідувальним колам протягом місяців було відоме ім’я українця - приватного спонсора, який нібито профінансував диверсію на російських газопроводах у Балтійському морі, - але його свідомо вирішили не розкривати, щоб захистити Україну.

Про це у середу повідомило у своєму матеріалі британське видання The Times, пише "Європейська правда".

Як сказано у публікації, вже через тиждень після вибухів на "Північних потоках" співробітники неназваної скандинавської делегації у Брюсселі отримали розвідувальну інформацію про те, що за підривами стоять не американці, росіяни чи поляки, а приватна ініціатива з України. Дипломатам повідомили, що ця інформація не буде оприлюднена.

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Як пише видання, ім'я приватного спонсора диверсії - українця, якого не називають, не пов'язане з урядом президента Зеленського.

Ось як видання пояснює, чому ім’я українського спонсора вирішили приховати:

"Судячи з усього, посадовці НАТО хотіли вберегти Україну від публічної сварки з Німеччиною, яка тягла час з постачанням життєво важливої військової допомоги, включаючи танки Leopard 2 та системи ППО IRIS-T. Це цілком справедливо - вони, мабуть, знали, хто несе відповідальність, раніше від адміністрації президента чи міністерства оборони у Києві, які були приголомшені доповіддю та затято заперечують свою причетність", - йдеться у публікації видання.

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Газета відзначає, що "впливова фігура", яка профінансувала операцію, не мала наміру зміцнювати позиції критиків німецького постачання зброї, які тиснуть на уряд Олафа Шольца. 

Газета відзначає, що складна операція включала залучення яхти, елітних водолазів, підроблених паспортів та закупівлю зарядів кумулятивної вибухівки, доступних тільки для газової та нафтової промисловості за спеціальною ліцензією та за великі гроші.

Нагадаємо, у вівторок авторитетне американське ліберальне видання The New York Times опублікувало статтю з посиланням на джерела та дані розвідки, які схильні вважати, що за вибухом газопроводів "Північні потоки" у Балтійському морі стоять неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці.

А за даними німецьких ЗМІ, слідство в Німеччині встановило судно, яке використовувалось для здійснення диверсії на російських газогонах "Північні потоки" в Балтійському морі восени 2022 року, і вважає, що воно так чи інакше пов’язане з Україною.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна не причетна до вибухів на російських газопроводах "Північний потік" та не має інформації про якихось проукраїнських агентів, які могли це зробити.

"Його ім'я обов'язково випливе, особливо якщо врахувати, що він залишив своєрідну візитну картку", - резюмує видання.

Теми: Північний потік-2диверсантивійнаРосія
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