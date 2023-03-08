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Резніков: Пріоритет номер один – системи ППО і мільйон боєприпасів для України

Валентина РоманенкоСереда, 8 березня 2023, 11:28
Резніков: Пріоритет номер один – системи ППО і мільйон боєприпасів для України
ОЛЕКСІЙ РЕЗНІКОВ, ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА, УП

На зустрічі міністрів оборони країни ЄС у Стокгольмі йтиметься про постачання Україні мільйона артилерійських боєприпасів калібру 155 мм та іншої важкої техніки, необхідної для контрнаступу.

Про це повідомив глава Міноборони України Олексій Резніков, прибувши на зустріч у Стокгольмі, передає кореспондент "Європейської правди".

За словами Резнікова, на засіданні йтиметься про актуальні пріоритети військової підтримки України.

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"Пріоритет номер один - системи ППО. А також боєприпаси, боєприпаси і ще раз боєприпаси. Тому я підтримую ініціативу мого друга Ханно Певкура (глава Міноборони Естонії. - Ред.) про 1 мільйон боєприпасів калібру 155 мм", - сказав міністр.

Він також наголосив на важливості поставок в Україну броньованих бойових машин піхоти, танків, зокрема Leopard, які дозволять Україні створити "сталевий кулак" і бути готовою до контрнаступу.

Коментуючи бюрократичні процедури, які можуть уповільнити поставки Резніков закликав "рухатися вперед так швидко, як це можливо".

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Як повідомлялося, на зустрічі міністри обговорять документ, представлений головним дипломатом блоку Боррелем, який пропонує використати додатковий 1 мільярд євро, щоб змусити країни-члени негайно передати Україні 155-мм артилерійські снаряди зі своїх запасів, збільшити виробництва боєприпасів у всьому ЄС та підтримати поповнення запасів держав-членів.

За даними ЗМІ, майже всі країни Європейського Союзу погодили розроблений у Брюсселі план швидкого забезпечення України дефіцитними артилерійськими боєприпасами

Теми: допомога УкраїнізброявійнаРезніков
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