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Резніков: Пріоритет номер один – системи ППО і мільйон боєприпасів для України

Валентина РоманенкоСереда, 8 березня 2023, 12:28
Резніков: Пріоритет номер один – системи ППО і мільйон боєприпасів для України
ОЛЕКСІЙ РЕЗНІКОВ, ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА, УП

На зустрічі міністрів оборони країни ЄС у Стокгольмі йтиметься про постачання Україні мільйона артилерійських боєприпасів калібру 155 мм та іншої важкої техніки, необхідної для контрнаступу.

Про це повідомив глава Міноборони України Олексій Резніков, прибувши на зустріч у Стокгольмі, передає кореспондент "Європейської правди".

За словами Резнікова, на засіданні йтиметься про актуальні пріоритети військової підтримки України.

"Пріоритет номер один - системи ППО. А також боєприпаси, боєприпаси і ще раз боєприпаси. Тому я підтримую ініціативу мого друга Ханно Певкура (глава Міноборони Естонії. - Ред.) про 1 мільйон боєприпасів калібру 155 мм", - сказав міністр.

Він також наголосив на важливості поставок в Україну броньованих бойових машин піхоти, танків, зокрема Leopard, які дозволять Україні створити "сталевий кулак" і бути готовою до контрнаступу.

Коментуючи бюрократичні процедури, які можуть уповільнити поставки Резніков закликав "рухатися вперед так швидко, як це можливо".

Як повідомлялося, на зустрічі міністри обговорять документ, представлений головним дипломатом блоку Боррелем, який пропонує використати додатковий 1 мільярд євро, щоб змусити країни-члени негайно передати Україні 155-мм артилерійські снаряди зі своїх запасів, збільшити виробництва боєприпасів у всьому ЄС та підтримати поповнення запасів держав-членів.

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За даними ЗМІ, майже всі країни Європейського Союзу погодили розроблений у Брюсселі план швидкого забезпечення України дефіцитними артилерійськими боєприпасами

Теми: допомога УкраїнізброявійнаРезніков
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