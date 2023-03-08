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Україна отримає танки Leopard з Німеччини та Португалії до кінця березня

"Європейська правда"Середа, 8 березня 2023, 13:04
Україна отримає танки Leopard з Німеччини та Португалії до кінця березня
Танк Leopard у Німеччині, фото Getty Images

Основні бойові танки Leopard, обіцяні Німеччиною та Португалією, будуть доставлені в Україну до кінця березня.

Про це заявив німецький міністр оборони Борис Пісторіус, пише "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

"Я можу сказати вам, що я щойно дізнався, що 18 німецьких танків Leopard 2A6 і три португальських танки можуть прибути в Україну цього місяця", - сказав Пісторіус в кулуарах зустрічі міністрів оборони ЄС у Швеції.

Танки прибудуть в країну з підготовленими екіпажами, а потім можуть відправитися на фронт.

Напередодні стало відомо, що цього тижня Польща передасть Україні ще 10 танків Leopard 2A4 після передачі чотирьох минулого місяця.

Крім того, Польща заявила про готовність створити центр технічного обслуговування німецьких танків Leopard, переданих Україні.

Теми: танкидопомога УкраїніНімеччинаПортугалія
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