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Іран таємно поставив РФ велику кількість куль, артилерійських і мінометних снарядів - Sky News

"Європейська правда"Середа, 8 березня 2023, 13:27

Іран таємно поставив Росії велику кількість куль, артилерійських і мінометних снарядів для використання у війні проти України та планує надіслати більше.

Про це повідомив британський телеканал Sky News з посиланням на джерело в службах безпеки, пише "Європейська правда".

Джерело стверджує, що в січні з іранського порту вийшли два вантажних судна під російським прапором, які прямували до Росії через Каспійське море.

Ймовірний вантаж складався з приблизно 100 мільйонів набоїв різного калібру - 5,56 мм, 7,62 мм, 9 мм, 12,7 мм і 14,5 мм - для використання в таких видах зброї, як пістолети, штурмові гвинтівки і кулемети.

За словами джерела, кораблі також перевозили ряд інших боєприпасів, включаючи приблизно 300 тисяч снарядів, таких як 40-мм гранати для гранатометів, 107-мм протитанкові ракети і мінометні міни різних розмірів - 60-мм, 81-мм і 120-мм, а також артилерійські снаряди (130-мм, 122-мм і 152-мм) і бронебійні снаряди (115-мм і 125-мм).

Крім того, джерело повідомило, що на борту було близько 10 тисяч бронежилетів і шоломів.

Джерело зазначило, що Москва заплатила за боєприпаси готівкою і таким чином обійшла західні санкції проти неї і проти Ірану.

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Судна, які ймовірно брали участь у перевезенні вантажу, мають назву Musa Jalil і Begey. Обидва плавають під російським прапором. Один із кораблів, за словами джерела, вийшов з Ірану приблизно 10 січня, а інший – приблизно 12 січня. На борту у них було близько 200 контейнерів.

Джерело наполягає на впевненості у своїй оцінці кількості боєприпасів, які перевозилися кораблями. "Двісті контейнерів на двох кораблях здатні перевозити таку кількість боєприпасів", - сказав співрозмовник видання.

Незалежно перевірити, що саме перевозили судна, не вдалося.

Нова "допомога" доповнює попередні звинувачення на адресу Тегерана у тому, що він надав Москві сотні смертоносних безпілотників, які відіграли критичну роль у спробах знищити енергетичну інфраструктуру України.

"Росія продовжує використовувати Іран як "тилову базу", - зазначило джерело в службах безпеки, описуючи тісні військові зв'язки між двома країнами.

Західні та українські офіційні особи також попереджали, що Іран може поставити РФ набагато смертоносніші балістичні ракети, але доказів цього поки що немає.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Росія уклала з Іраном таємну угоду про повернення збагаченого урану, вивезеного в межах "ядерної угоди" 2015-го року.

Теми: ІранРосіязброя
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