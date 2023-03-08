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СБУ заблокувала 26 Telegram-каналів, які відслідковували роздачу повісток

Ірина БалачукСереда, 8 березня 2023, 13:27
СБУ заблокувала 26 Telegram-каналів, які відслідковували роздачу повісток
Фото СБУ

Кіберфахівці Служби безпеки заблокували 26 Telegram -каналів, які допомагали ухилянтам уникати мобілізації.

Джерело: СБУ у Telegram

Дослівно служба: "Інтернет-ресурси "повідомляли" про заходи, які проводять Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки в Івано-Франківській, Черкаській, Вінницькій, Чернівецькій, Київській, Львівській та Одеській областях.

Насамперед вони "зливали" актуальні місця вручення військовозобов’язаним повісток та закликали ховатися від представників військкоматів".

Деталі: Відомості про "локації" канали отримували від інформаторів серед місцевих жителів. 

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Фото СБУ

Зазначається, що аудиторія деструктивних каналів перевищували 400 тисяч підписників.

Адміністратори каналів також вирішили зробити на цьому "бізнес" і запропонували свої платформи для розміщення комерційної реклами.

Під час слідчо-оперативних дій силовики встановили особи всіх організаторів злочинної діяльності. 

 
фОТО СБУ 

Серед них були двоє власників SMM-компанії, яка займається просуванням інтернет-ресурсів з використанням так званих ботоферм.

Під час обшуків у фігурантів виявили комп’ютери та мобільні телефони із доказами протиправних дій; банківські картки, на які зловмисникам надходили гроші за розміщення реклами.

Наразі шести адміністраторам деструктивних Telegram-каналів планують повідомити про підозру за ч. 1 ст. 114-1 ККУ (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань) з подальшим обранням міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення.
 

Теми: СБУмобілізаціясоцмережі
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