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Синоптики прогнозують дощі перед вихідними, але погода буде теплою

Тетяна ЛозовенкоСереда, 8 березня 2023, 13:51
Синоптики прогнозують дощі перед вихідними, але погода буде теплою
ФОТО: TORTUGABACKPACKS

Синоптики прогнозують в Україні по-весняному теплу, але дощову погоду у четвер та п’ятницю.

Джерело: сайт та Facebook Укргідрометцентру

Деталі: 9 березня у західних областях – помірний дощ, вночі з мокрим снігом, вночі місцями в центральних та східних областях, вдень у північних областях невеликий дощ. В решті регіонів – без істотних опадів.

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У Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Харківській областях вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень у Карпатах місцями пориви 20-25 м/с. Температура вночі – 3-8° тепла, в північній частині та більшості центральних областей – від 2° тепла до 3° морозу. Вдень очікується 7-12° тепла (на Волині та Рівненщині 4-9°), у центральних, південних областях та в Криму 13-18°.

10 березня прогнозують дощі у більшості регіонів, у Карпатах – із мокрим снігом. Температура вночі – 1-6° тепла, вдень – 7-12° тепла, на півдні і на Закарпатті та Прикарпатті – 12-17°, на півночі – 3-8° тепла.

У Києві у четвер та п’ятницю погода буде похмурою, із дощами, вночі можливий мокрий сніг. Температура вночі – близько 0°, вдень – 10-12° тепла.

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Теми: погода
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