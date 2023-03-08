Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Синоптики прогнозують дощі перед вихідними, але погода буде теплою

Тетяна ЛозовенкоСереда, 8 березня 2023, 14:51
Синоптики прогнозують дощі перед вихідними, але погода буде теплою
ФОТО: TORTUGABACKPACKS

Синоптики прогнозують в Україні по-весняному теплу, але дощову погоду у четвер та п’ятницю.

Джерело: сайт та Facebook Укргідрометцентру

Деталі: 9 березня у західних областях – помірний дощ, вночі з мокрим снігом, вночі місцями в центральних та східних областях, вдень у північних областях невеликий дощ. В решті регіонів – без істотних опадів.

У Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Харківській областях вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень у Карпатах місцями пориви 20-25 м/с. Температура вночі – 3-8° тепла, в північній частині та більшості центральних областей – від 2° тепла до 3° морозу. Вдень очікується 7-12° тепла (на Волині та Рівненщині 4-9°), у центральних, південних областях та в Криму 13-18°.

10 березня прогнозують дощі у більшості регіонів, у Карпатах – із мокрим снігом. Температура вночі – 1-6° тепла, вдень – 7-12° тепла, на півдні і на Закарпатті та Прикарпатті – 12-17°, на півночі – 3-8° тепла.

У Києві у четвер та п’ятницю погода буде похмурою, із дощами, вночі можливий мокрий сніг. Температура вночі – близько 0°, вдень – 10-12° тепла.

Теми: погода
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

США мають розвіддані про причетність Росії до намірів повалити владу в Молдові

Auchan подвоює присутність у Росії, відкриваючи нову мережу магазинів

Заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває договір із монастирем УПЦ МП 

відеоНардепа від ОПЗЖ підозрюють у спробі заволодіти 8 га землі в Києві

Китай відправляв Росії деталі для вертольотів попри санкції – CNN

Зеленський пояснив, чому з'явились статті про український слід у справі "Північних потоків"

Усі новини...
погода
У Києві залпові снігопади й гроза – КМДА
Синоптики прогнозують, що цей березень буде тепліший, ніж зазвичай
У ЗСУ розповіли, як військовим допомагає погодний прогноз нищити ворога
Останні новини
20:38
У Федерації фехтування України відреагували на повернення в спорт росіян
20:34
У Рівному чоловік розстріляв кота на очах у власниці: поліція відкрила справу
20:20
відеоЗеленський збирав Ставку: говорили про посилення в Бахмуті й про кордон
20:10
відеоНа Netflix вийде український фільм "Борщ. Секретний інгредієнт"
19:57
Україна відкладає зміни до закону про олігархів, що були вимогою ЄС
19:53
США мають розвіддані про причетність Росії до намірів повалити владу в Молдові
19:52
"Нафтогаз" представив кредиторам оновлений сценарій реструктуризації боргів за євробондами
19:52
фото10-річна дівчинка з Черкащини передала 120 тисяч гривень на авто для прикордонників
19:47
ФотоЧоловік приніс додому касетний снаряд, де на ньому підірвалася дитина
19:45
Уряд Шотландії пропонує карати чоловіків в'язницею за мізогінію
Усі новини...