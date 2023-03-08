Генсек НАТО: Досі незрозуміло, хто здійснив напад на "Північний потік"

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що досі невідомо, хто здійснив вибухи на газопроводах "Північний потік" у вересні минулого року.

Про це він сказав після зустрічі міністрів оборони ЄС у Стокгольмі, пише "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

"Ми точно знаємо, що була атака на газопроводи "Північний потік", але ми не змогли визначити, хто за цим стоїть. Наразі тривають національні розслідування, і я думаю, що буде правильно дочекатися їх завершення, перш ніж говорити щось більше про те, хто за цим стоїть", - сказав Столтенберг.

Раніше в середу міністр оборони Олексій Резніков у Стокгольмі заперечив причетність українських офіційних структур до підриву газопроводів РФ у Балтійському морі на тлі публікацій у західній пресі про "український слід".

Нагадаємо, видання The New York Times опублікувало статтю з посиланням на джерела та дані розвідки, які схильні вважати, що за вибухом газопроводів "Північні потоки" у Балтійському морі стоять неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці.

А за даними німецьких ЗМІ, слідство в Німеччині встановило судно, яке використовувалось для здійснення диверсії на російських газогонах, і вважає, що воно так чи інакше пов’язане з Україною.

Британське видання The Times повідомило, що західним розвідувальним колам протягом місяців було відоме ім’я українця - приватного спонсора, який нібито профінансував диверсію.