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Генсек НАТО: Досі незрозуміло, хто здійснив напад на "Північний потік"

"Європейська правда"Середа, 8 березня 2023, 15:27
Генсек НАТО: Досі незрозуміло, хто здійснив напад на Північний потік
ЄНС СТОЛТЕНБЕРГ. ФОТО GETTY IMAGES

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що досі невідомо, хто здійснив вибухи на газопроводах "Північний потік" у вересні минулого року.

Про це він сказав після зустрічі міністрів оборони ЄС у Стокгольмі, пише "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

"Ми точно знаємо, що була атака на газопроводи "Північний потік", але ми не змогли визначити, хто за цим стоїть. Наразі тривають національні розслідування, і я думаю, що буде правильно дочекатися їх завершення, перш ніж говорити щось більше про те, хто за цим стоїть", - сказав Столтенберг.

Раніше в середу міністр оборони Олексій Резніков у Стокгольмі заперечив причетність українських офіційних структур до підриву газопроводів РФ у Балтійському морі на тлі публікацій у західній пресі про "український слід".

Нагадаємо, видання The New York Times опублікувало статтю з посиланням на джерела та дані розвідки, які схильні вважати, що за вибухом газопроводів "Північні потоки" у Балтійському морі стоять неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці.

А за даними німецьких ЗМІ, слідство в Німеччині встановило судно, яке використовувалось для здійснення диверсії на російських газогонах, і вважає, що воно так чи інакше пов’язане з Україною.

Британське видання The Times повідомило, що західним розвідувальним колам протягом місяців було відоме ім’я українця - приватного спонсора, який нібито профінансував диверсію.

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