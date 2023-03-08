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Посли ЄС погодили додаткові 2 млрд євро для фонду, з якого фінансують зброю для України

"Європейська правда"Середа, 8 березня 2023, 16:15

Посли країн ЄС на зустрічі 8 березня погодили виділення додаткових 2 млрд євро для Європейського фонду миру, з якого фінансують військову допомогу країн-членів для України. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосило шведське головування у своєму Twitter.

"Сьогодні посли ЄС затвердили додаткові 2 млрд євро для Європейського фонду миру (European Peace Facility). Це рішення - чіткий сигнал, що ЄС налаштований і далі надавати військову підтримку Україні та іншим партнерам", - зазначають у повідомленні. 

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Нагадаємо, на початку лютого Рада ЄС затвердила сьомий транш військової допомоги для України за кошти з European Peace Facility, а також виділення коштів на роботу тренувальної місії ЄС для українських військових.

На початок лютого 2023 року у ЄС оцінювали загальну військову допомогу країн-членів для України у 12 млрд євро – як через Європейський фонд миру, так і на двосторонній основі.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг 8 березня заявив, що загальна вартість допомоги союзників для України становить близько 150 млрд євро, з них більше третини - військова допомога. 

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Теми: зброягрошідопомога УкраїніЄС
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