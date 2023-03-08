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У Києві закликають скоротити комендантську годину, КМВА наразі має протилежну позицію

Валентина РоманенкоСереда, 8 березня 2023, 17:19
У Києві закликають скоротити комендантську годину, КМВА наразі має протилежну позицію
ілюстративне фото з відкритих джерел

Петиція із закликом скоротити в Києві комендантську годину набрала необхідну кількість голосів для розгляду, водночас місцева влада поки не бачить підстав для скорочення тривалості обмеження.

Джерело: сайт Київської міської ради, начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у коментарі "Громадському"

Деталі: Петиція закликає запровадити комендантську годину з 00:00 до 5:00. Наразі вона триває із 23:00 до 05:00. Автор петиції пояснив свою ініціативу тим, що зараз більшість найманих працівників не має можливості вчасно потрапити додому.

Як альтернативу скороченню комендантської години він пропонує збільшити час руху громадського транспорту.

Петиція набрала понад 6 тисяч голосів, цього достатньо, щоби відповідальні посадовці розглянули запит.

Водночас начальник Київської МВА Сергій Попко зазначив, що наразі тривалість комендантської години у столиці обґрунтована вимогами безпеки громадян і сприяння виконанню бойових чи службових завдань ЗСУ та правоохоронців.

За його словами, КМВА регулярно переглядає питання тривалості комендантської години, втім, скоротити її можна буде лише після того, як військові отримають для цього всі підстави: гарантії безпеки населення, можливість виконувати оборонні заходи, службові, бойові завдання тощо.

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Попко додав, що в разі ухвалення такого рішення КМВА одразу повідомить про це громадськість.

Пряма мова: "Прошу всіх поставитися з розумінням. Війна не закінчилася. Загрози для столиці та її мешканців досі існують. І якщо Київ з кожним місяцем стає дедалі безпечнішим — то це заслуга всіх структур, сил і відомств, які щоденно працюють задля вашої безпеки! І якщо для захисту і спокою людей нам потрібно буде дотримуватися визначеної комендантської години — ми будемо це робити. Для вашого ж блага".

Що передувало: Останніми місяцями тривалість обмеження на нічне пересування вулицею вже скорочували у кількох областях. Восени та взимку на Львівщині, Житомирщині, Миколаївщині, Рівненщині, Одещині та Волині комендантську годину скоротили до п'яти годин (з 00:00 до 05:00). Водночас на Харківщині та Полтавщині тривалість зменшили до 6 годин (з 23:00 до 05:00).

Як відомо, під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці без спеціальних перепусток та документів, які посвідчують особу.

Теми: Київкомендантська година
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