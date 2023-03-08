У Києві закликають скоротити комендантську годину, КМВА наразі має протилежну позицію

Петиція із закликом скоротити в Києві комендантську годину набрала необхідну кількість голосів для розгляду, водночас місцева влада поки не бачить підстав для скорочення тривалості обмеження.

Джерело: сайт Київської міської ради, начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у коментарі "Громадському"

Деталі: Петиція закликає запровадити комендантську годину з 00:00 до 5:00. Наразі вона триває із 23:00 до 05:00. Автор петиції пояснив свою ініціативу тим, що зараз більшість найманих працівників не має можливості вчасно потрапити додому.

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Як альтернативу скороченню комендантської години він пропонує збільшити час руху громадського транспорту.

Петиція набрала понад 6 тисяч голосів, цього достатньо, щоби відповідальні посадовці розглянули запит.

Водночас начальник Київської МВА Сергій Попко зазначив, що наразі тривалість комендантської години у столиці обґрунтована вимогами безпеки громадян і сприяння виконанню бойових чи службових завдань ЗСУ та правоохоронців.

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За його словами, КМВА регулярно переглядає питання тривалості комендантської години, втім, скоротити її можна буде лише після того, як військові отримають для цього всі підстави: гарантії безпеки населення, можливість виконувати оборонні заходи, службові, бойові завдання тощо.

Попко додав, що в разі ухвалення такого рішення КМВА одразу повідомить про це громадськість.

Пряма мова: "Прошу всіх поставитися з розумінням. Війна не закінчилася. Загрози для столиці та її мешканців досі існують. І якщо Київ з кожним місяцем стає дедалі безпечнішим — то це заслуга всіх структур, сил і відомств, які щоденно працюють задля вашої безпеки! І якщо для захисту і спокою людей нам потрібно буде дотримуватися визначеної комендантської години — ми будемо це робити. Для вашого ж блага".

Що передувало: Останніми місяцями тривалість обмеження на нічне пересування вулицею вже скорочували у кількох областях. Восени та взимку на Львівщині, Житомирщині, Миколаївщині, Рівненщині, Одещині та Волині комендантську годину скоротили до п'яти годин (з 00:00 до 05:00). Водночас на Харківщині та Полтавщині тривалість зменшили до 6 годин (з 23:00 до 05:00).

Як відомо, під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці без спеціальних перепусток та документів, які посвідчують особу.