Латвія передає Україні перші конфісковані в п'яних водіїв авто

Уряд Латвії ухвалив рішення безоплатно передати Україні вісім автомобілів, конфіскованих у країні у п'яних водіїв.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Автомобілі передадуть армійським частинам Міноборони України, Вінницькій регіональній клінічній лікарні та територіальному медоб'єднанню Куп'янської ради.

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Міністр фінансів Арвіл Ашераденс заявив, що від ідеї до втілення минуло трохи більше місяця. До процесу активно долучилися Служба державних доходів, уряд, комісія Сейму з оборони, внутрішніх справ і боротьби з корупцією, а депутати одноголосно підтримали поправки до закону про підтримку цивільного населення України.

Відповідно до закону конфісковані транспортні засоби можуть бути безоплатно передані уряду України для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пов'язаної з війною, та підтримки українського суспільства.

Це ще один спосіб, яким Латвія допоможе Україні в боротьбі з російською агресією.

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Нагадаємо, прем‘єр-міністр Латвії Крішьяніс Каріньш впевнений, що західні партнери почнуть постачання винищувачів Україні і це лише питання часу.