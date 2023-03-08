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Латвія передає Україні перші конфісковані в п'яних водіїв авто

"Європейська правда"Середа, 8 березня 2023, 17:31

Уряд Латвії ухвалив рішення безоплатно передати Україні вісім автомобілів, конфіскованих у країні у п'яних водіїв.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Автомобілі передадуть армійським частинам Міноборони України, Вінницькій регіональній клінічній лікарні та територіальному медоб'єднанню Куп'янської ради.

Міністр фінансів Арвіл Ашераденс заявив, що від ідеї до втілення минуло трохи більше місяця. До процесу активно долучилися Служба державних доходів, уряд, комісія Сейму з оборони, внутрішніх справ і боротьби з корупцією, а депутати одноголосно підтримали поправки до закону про підтримку цивільного населення України.

Відповідно до закону конфісковані транспортні засоби можуть бути безоплатно передані уряду України для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пов'язаної з війною, та підтримки українського суспільства.

Це ще один спосіб, яким Латвія допоможе Україні в боротьбі з російською агресією.

Нагадаємо, прем‘єр-міністр Латвії Крішьяніс Каріньш впевнений, що західні партнери почнуть постачання винищувачів Україні і це лише питання часу.

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Теми: Латвіяавто
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