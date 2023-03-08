Спікер Палати представників США відмовився від запрошення Зеленського приїхати в Україну

Президент Володимир Зеленський запросив спікера Палати представників США, республіканця Кевіна Маккарті відвідати Україну з візитом, але той відмовився, заявивши, що не потребує поїздки для ухвалення рішень щодо допомоги Києву.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

В інтерв’ю, яке вийшло на телеканалі, Зеленський запросив Маккарті відвідати Україну, щоб на власні очі побачити, що там відбувається – так він прокоментував слова політика про "безлімітний чек" допомоги, який нібито виписується Києву.

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"Пан Маккарті повинен приїхати сюди, щоб побачити, як ми працюємо, що тут відбувається, що для нас спричинила війна, які люди зараз воюють, хто воює зараз. А потім після цього робити свої припущення", – сказав президент.

У коментарі CNN Маккарті заявив, що не планує відвідувати Україну, і натомість розкритикував президента Джо Байдена за недостатньо швидкі дії з допомоги Києву.

"Дозвольте дуже чітко прояснити те, що я сказав: ніяких безлімітних чеків, гаразд? Отже, з цієї точки зору, мені не потрібно їхати в Україну, щоб зрозуміти, де є безлімітний чек, а де ні", – підкреслив спікер Палати представників.

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Я продовжуватиму отримувати розвіддані та інші повідомлення, але мені не потрібно їхати в Україну чи Київ, щоб побачити це. І моя позиція завжди полягала в тому, що я не буду виписувати безлімітний чек ні на що", – додав він.

Як спікер Палати представників, Маккарті повинен враховувати різні погляди всередині своєї Республіканської партії щодо надання додаткової допомоги Україні. Хоча в Конгресі існує двопартійна підтримка Києва, деякі республіканці в Палаті представників закликають припинити надавати йому подальшу військову та фінансову допомогу.

Нагадаємо, обраний у січні спікером Палати представників Маккарті раніше стверджував, що виступає за продовження підтримки України у її повномасштабній війні з Росією, але не погоджується виписувати, за його словами, "безлімітний чек".

Республіканці також раніше виступали за встановлення механізмів більш пильного нагляду за допомогою Києву – це не означає її зменшення, та процедурно може її уповільнити.

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