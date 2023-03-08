Спікер Палати представників США відмовився від запрошення Зеленського приїхати в Україну

Президент Володимир Зеленський запросив спікера Палати представників США, республіканця Кевіна Маккарті відвідати Україну з візитом, але той відмовився, заявивши, що не потребує поїздки для ухвалення рішень щодо допомоги Києву.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

В інтерв’ю, яке вийшло на телеканалі, Зеленський запросив Маккарті відвідати Україну, щоб на власні очі побачити, що там відбувається – так він прокоментував слова політика про "безлімітний чек" допомоги, який нібито виписується Києву.

"Пан Маккарті повинен приїхати сюди, щоб побачити, як ми працюємо, що тут відбувається, що для нас спричинила війна, які люди зараз воюють, хто воює зараз. А потім після цього робити свої припущення", – сказав президент.

У коментарі CNN Маккарті заявив, що не планує відвідувати Україну, і натомість розкритикував президента Джо Байдена за недостатньо швидкі дії з допомоги Києву.

"Дозвольте дуже чітко прояснити те, що я сказав: ніяких безлімітних чеків, гаразд? Отже, з цієї точки зору, мені не потрібно їхати в Україну, щоб зрозуміти, де є безлімітний чек, а де ні", – підкреслив спікер Палати представників.

Я продовжуватиму отримувати розвіддані та інші повідомлення, але мені не потрібно їхати в Україну чи Київ, щоб побачити це. І моя позиція завжди полягала в тому, що я не буду виписувати безлімітний чек ні на що", – додав він.

ВІДЕО ДНЯ

Як спікер Палати представників, Маккарті повинен враховувати різні погляди всередині своєї Республіканської партії щодо надання додаткової допомоги Україні. Хоча в Конгресі існує двопартійна підтримка Києва, деякі республіканці в Палаті представників закликають припинити надавати йому подальшу військову та фінансову допомогу.

Нагадаємо, обраний у січні спікером Палати представників Маккарті раніше стверджував, що виступає за продовження підтримки України у її повномасштабній війні з Росією, але не погоджується виписувати, за його словами, "безлімітний чек".

Республіканці також раніше виступали за встановлення механізмів більш пильного нагляду за допомогою Києву – це не означає її зменшення, та процедурно може її уповільнити.

Більше читайте тут: Шантаж із загрозами для України: які небезпеки несе обрання спікера Конгресу США.