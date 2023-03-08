Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Спікер Палати представників США відмовився від запрошення Зеленського приїхати в Україну

"Європейська правда"Середа, 8 березня 2023, 18:08
Спікер Палати представників США відмовився від запрошення Зеленського приїхати в Україну
Кевін Маккарті. ілюстративне фото з Вікіпедії

Президент Володимир Зеленський запросив спікера Палати представників США, республіканця Кевіна Маккарті відвідати Україну з візитом, але той відмовився, заявивши, що не потребує поїздки для ухвалення рішень щодо допомоги Києву.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

В інтерв’ю, яке вийшло на телеканалі, Зеленський запросив Маккарті відвідати Україну, щоб на власні очі побачити, що там відбувається – так він прокоментував слова політика про "безлімітний чек" допомоги, який нібито виписується Києву.

"Пан Маккарті повинен приїхати сюди, щоб побачити, як ми працюємо, що тут відбувається, що для нас спричинила війна, які люди зараз воюють, хто воює зараз. А потім після цього робити свої припущення", – сказав президент.

У коментарі CNN Маккарті заявив, що не планує відвідувати Україну, і натомість розкритикував президента Джо Байдена за недостатньо швидкі дії з допомоги Києву.

"Дозвольте дуже чітко прояснити те, що я сказав: ніяких безлімітних чеків, гаразд? Отже, з цієї точки зору, мені не потрібно їхати в Україну, щоб зрозуміти, де є безлімітний чек, а де ні", – підкреслив спікер Палати представників.

Я продовжуватиму отримувати розвіддані та інші повідомлення, але мені не потрібно їхати в Україну чи Київ, щоб побачити це. І моя позиція завжди полягала в тому, що я не буду виписувати безлімітний чек ні на що", – додав він.

ВІДЕО ДНЯ

Як спікер Палати представників, Маккарті повинен враховувати різні погляди всередині своєї Республіканської партії щодо надання додаткової допомоги Україні. Хоча в Конгресі існує двопартійна підтримка Києва, деякі республіканці в Палаті представників закликають припинити надавати йому подальшу військову та фінансову допомогу.

Нагадаємо, обраний у січні спікером Палати представників Маккарті раніше стверджував, що виступає за продовження підтримки України у її повномасштабній війні з Росією, але не погоджується виписувати, за його словами, "безлімітний чек".

Республіканці також раніше виступали за встановлення механізмів більш пильного нагляду за допомогою Києву – це не означає її зменшення, та процедурно може її уповільнити.

Більше читайте тут: Шантаж із загрозами для України: які небезпеки несе обрання спікера Конгресу США.

Теми: США
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

В ISW пояснили, як Кремль використовує "падіння Пригожина"

Саакашвілі заявив, що йому загрожує поліорганна недостатність

Прем’єр Грузії звинуватив українських політиків у втручанні й назвав невдахами

Зеленський: Не допустимо можливості РФ руйнувати лаври й красти з них цінності

Зеленський присвоїв розстріляному в полоні воїну Мацієвському звання Героя

фото"Слава Україні!": СБУ остаточно встановила особу розстріляного в полоні бійця

Усі новини...
США
Трамп зізнався, що міг би "дозволити" РФ окупувати частину України, щоб уникнути війни
У штаті Мен республіканці намагалися зірвати резолюцію на підтримку України
Бюджет Пентагону включатиме рекордну суму на закупівлю озброєння – ЗМІ
Останні новини
05:26
В ISW пояснили, як Кремль використовує "падіння Пригожина"
05:03
В Мережі критикують Оскар за нагороду фільму про "хорошого росіянина"
04:52
відеоУ Підмосков’ї загорівся склад
03:52
На Миколаївщині на вибуховому пристрої підірвався 13-річний хлопець
03:18
Оскар 2023: стрічка про дітей з Лисичанська не отримала нагороду – кіноакадеміки нагородили "Навального"
03:10
Між Конгресом США і Білим домом виникла суперечка з приводу ПВК "Вагнер" – ЗМІ
02:56
Скандал з Шевченківською премією: Юрій Макаров склав повноваження голови Комітету
01:58
Північна Корея запустила ракету невстановленого типу – Сеул
01:52
Результати вручення 95-ї кінопремії Оскар
01:20
Ми повинні мати настільки сильну армію, щоб її не довелося використовувати – прем’єр Польщі
Усі новини...