Спецпризначенці "А" спалили російський "Солнцепек" прямо в момент залпу – СБУ
Середа, 8 березня 2023, 18:50
Спецпризначенці Служби безпеки України знищили FPV-дроном російський "Солнцепек".
Джерело: пресслужба СБУ
Дослівно: "Воїни Центру спецоперацій "А" Служби безпеки спалили російську важку вогнеметну систему "Солнцепек" прямо в момент її залпу. "Друга армія світу" залишилась без ще одного "аналоговнєту".
Працюємо далі до повної Перемоги".
Деталі: Напрямок та час ефективної роботи спецпризначенців не розкривається.
Довідково: ТОС-1А "Солнцепек" є модифікацією російської важкої вогнеметної системи залпового вогню ТОС-1 "Буратіно".
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Такі системи Росія застосовувала в Другій чеченській війні.