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Спецпризначенці "А" спалили російський "Солнцепек" прямо в момент залпу – СБУ

Валентина РоманенкоСереда, 8 березня 2023, 17:50
Спецпризначенці А спалили російський Солнцепек прямо в момент залпу – СБУ
"СОЛНЦЕПЕК" ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО

Спецпризначенці Служби безпеки України знищили FPV-дроном російський "Солнцепек".

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Воїни Центру спецоперацій "А" Служби безпеки спалили російську важку вогнеметну систему "Солнцепек" прямо в момент її залпу. "Друга армія світу" залишилась без ще одного "аналоговнєту".

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Працюємо далі до повної Перемоги".

Деталі: Напрямок та час ефективної роботи спецпризначенців не розкривається.

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Довідково: ТОС-1А "Солнцепек" є модифікацією російської важкої вогнеметної системи залпового вогню ТОС-1 "Буратіно".

Такі системи Росія застосовувала в Другій чеченській війні.

Теми: СБУвійна
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