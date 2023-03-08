Спецпризначенці "А" спалили російський "Солнцепек" прямо в момент залпу – СБУ

Спецпризначенці Служби безпеки України знищили FPV-дроном російський "Солнцепек".

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Воїни Центру спецоперацій "А" Служби безпеки спалили російську важку вогнеметну систему "Солнцепек" прямо в момент її залпу. "Друга армія світу" залишилась без ще одного "аналоговнєту".

Працюємо далі до повної Перемоги".

Деталі: Напрямок та час ефективної роботи спецпризначенців не розкривається.

Довідково: ТОС-1А "Солнцепек" є модифікацією російської важкої вогнеметної системи залпового вогню ТОС-1 "Буратіно".

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Такі системи Росія застосовувала в Другій чеченській війні.