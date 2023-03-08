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Спецпризначенці "А" спалили російський "Солнцепек" прямо в момент залпу – СБУ

Валентина РоманенкоСереда, 8 березня 2023, 18:50
Спецпризначенці А спалили російський Солнцепек прямо в момент залпу – СБУ
"СОЛНЦЕПЕК" ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО

Спецпризначенці Служби безпеки України знищили FPV-дроном російський "Солнцепек".

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Воїни Центру спецоперацій "А" Служби безпеки спалили російську важку вогнеметну систему "Солнцепек" прямо в момент її залпу. "Друга армія світу" залишилась без ще одного "аналоговнєту".

Працюємо далі до повної Перемоги".

Деталі: Напрямок та час ефективної роботи спецпризначенців не розкривається.

Довідково: ТОС-1А "Солнцепек" є модифікацією російської важкої вогнеметної системи залпового вогню ТОС-1 "Буратіно".

ВІДЕО ДНЯ

Такі системи Росія застосовувала в Другій чеченській війні.

Теми: СБУвійна
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