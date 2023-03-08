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Британія: закони про "іноагентів" ставлять під питання євроатлантичне майбутнє Грузії

"Європейська правда"Середа, 8 березня 2023, 19:28

Британія слідом за ЄС і США висловила стурбованість з приводу схвалення у першому читанні одного зі скандальних проєктів про "іноагентів" та закликала владу Грузії не ігнорувати думку громадянського суспільства і партнерів.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву опублікувало посольство Сполученого Королівства.

Посольство зазначає, що поділяє глибоку стурбованість інших союзників щодо даних проєктів.

"Якщо запропонований закон буде фінально схвалено, він ускладнить подальшу підтримку демократичного та економічного розвитку Грузії з боку її друзів і стратегічних партнерів. Цілі цього закону – який, як виглядає з коментарів ключових політиків, мають на меті стримати донорську підтримку й придушити легітимну діяльність громадських організацій – суперечать спільним цінностям та зобов’язанням щодо дотримання міжнародних стандартів, чого ми очікуємо від нашого партнера, і суперечать задекларованим євроатлантичним прагненням Грузії. Закликаємо владу Грузії дослухатися до застережень громадянського суспільства, незалежних ЗМІ та міжнародних партнерів перед подальшими кроками" - йдеться у заяві посольства Британії. 

Нагадаємо,  у вівторок парламент Грузії несподівано ухвалив у першому читанні закон про "іноагентів", що подібний до російського законодавства, спрямованого за обмеження західного впливу. Це викликало спонтанні протести та сутички під парламентом, під час яких поліція застосувала сльозогінний газ, а згодом активно задіяла водомети для розгону мітингу. Затримали понад 60 осіб.

Опозиція після цього пообіцяла перейти до щоденних протестів "до перемоги". Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі підтримала протестувальників.

Євросоюз попередив Грузію про "серйозні наслідки" в разі остаточного ухвалення закону, а в США натякнули на можливі санкції проти Грузії.

ВІДЕО ДНЯ

У ці хвилини у Тбілісі під парламентом зібрався новий великий мітинг, на ньому увімкнули гімн України. 

Детально про ці події - у статті "ЄвроПравди" Бій за європейське майбутнє: як дії влади поставили Грузію на поріг революції

Позицію редакторів ЄвроПравди щодо того, як далі діяти Україні у відносинах з Грузією на тлі останніх подій, читайте у статті До біса дипломатію?

Теми: Велика БританіяГрузія
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