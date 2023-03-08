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Британія: закони про "іноагентів" ставлять під питання євроатлантичне майбутнє Грузії

"Європейська правда"Середа, 8 березня 2023, 18:28

Британія слідом за ЄС і США висловила стурбованість з приводу схвалення у першому читанні одного зі скандальних проєктів про "іноагентів" та закликала владу Грузії не ігнорувати думку громадянського суспільства і партнерів.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву опублікувало посольство Сполученого Королівства.

Посольство зазначає, що поділяє глибоку стурбованість інших союзників щодо даних проєктів.

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"Якщо запропонований закон буде фінально схвалено, він ускладнить подальшу підтримку демократичного та економічного розвитку Грузії з боку її друзів і стратегічних партнерів. Цілі цього закону – який, як виглядає з коментарів ключових політиків, мають на меті стримати донорську підтримку й придушити легітимну діяльність громадських організацій – суперечать спільним цінностям та зобов’язанням щодо дотримання міжнародних стандартів, чого ми очікуємо від нашого партнера, і суперечать задекларованим євроатлантичним прагненням Грузії. Закликаємо владу Грузії дослухатися до застережень громадянського суспільства, незалежних ЗМІ та міжнародних партнерів перед подальшими кроками" - йдеться у заяві посольства Британії. 

Нагадаємо,  у вівторок парламент Грузії несподівано ухвалив у першому читанні закон про "іноагентів", що подібний до російського законодавства, спрямованого за обмеження західного впливу. Це викликало спонтанні протести та сутички під парламентом, під час яких поліція застосувала сльозогінний газ, а згодом активно задіяла водомети для розгону мітингу. Затримали понад 60 осіб.

Опозиція після цього пообіцяла перейти до щоденних протестів "до перемоги". Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі підтримала протестувальників.

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Євросоюз попередив Грузію про "серйозні наслідки" в разі остаточного ухвалення закону, а в США натякнули на можливі санкції проти Грузії.

У ці хвилини у Тбілісі під парламентом зібрався новий великий мітинг, на ньому увімкнули гімн України. 

Детально про ці події - у статті "ЄвроПравди" Бій за європейське майбутнє: як дії влади поставили Грузію на поріг революції

Позицію редакторів ЄвроПравди щодо того, як далі діяти Україні у відносинах з Грузією на тлі останніх подій, читайте у статті До біса дипломатію?

Теми: Велика БританіяГрузія
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