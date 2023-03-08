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Трамп зізнався, що міг би "дозволити" РФ окупувати частину України, щоб уникнути війни

"Європейська правда"Середа, 8 березня 2023, 18:31
Трамп зізнався, що міг би дозволити РФ окупувати частину України, щоб уникнути війни
ДОНАЛЬД ТРАМП, ФОТО ANADOLU AGENCY VIA GETTY IMAGES

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що на місці Джо Байдена домовився б із Росією про недопущення повномасштабного вторгнення в Україну навіть ціною окупації додаткових українських територій.

Про це повідомляє "Європейська правда".

В інтерв’ю для ведучого Fox News Шона Хенніті в понеділок, коментуючи події в Україні, Трамп нагадав, як за попередніх президентів Росія окупувала частини Грузії та України, а за часів Байдена взагалі отримала "шведський стіл".

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"А за Трампа вони, Росія, нічого не захопили. Бо Путін розумів, що ніколи б цього не зробив. І це навіть без укладання угоди. Я міг би це зробити. У найгіршому випадку, я міг би домовитися про те, щоб вони (Росія) щось захопили. Ви ж знаєте, що (в Україні), є певні райони, які є російськомовними, відверто кажучи, але домовитись можна було б", – пояснив 45-ий президент.

Як звернуло увагу видання The Daily Beast, коли ввечері в понеділок Шон Хенніті показав уривки інтерв’ю з Трампом у своїй телевізійній передачі, там були вирізані уривки з його пропозиціями дозволити РФ захопити частину території України.

Замість цього, невдовзі після того, як Трамп каже: "Я міг би це зробити (провести переговори)", аудіозапис продовжується на місці, де колишній американський президент нарікає, що "Китай більше не поважає Сполучені Штати".

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Раніше Трамп, який наразі є головним претендентом на участь у виборах президента США від Республіканської партії, заявляв, що міг би вирішити війну в Україні за 24 години, влаштувавши особисті переговори Зеленського й Путіна.

Зазначимо, що ще минулого року 45-ий президент США висловлював суперечливі погляди на причини й способи вирішення війни. Ще наприкінці лютого Дональд Трамп засудив вторгнення Росії в Україну і сказав, що молиться за українців, після того як на початку тижня вихваляв "геніальність" Путіна.

А пізніше він заявив, що Сполучені Штати мають надавати пріоритет фінансуванню безпеки шкіл перед допомогою Україні. А щоб війни не сталось, Київ мав би відмовитись від Криму і вступу в НАТО.

Теми: ТрампРосіявійнаСША
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