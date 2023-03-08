Трамп зізнався, що міг би "дозволити" РФ окупувати частину України, щоб уникнути війни

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що на місці Джо Байдена домовився б із Росією про недопущення повномасштабного вторгнення в Україну навіть ціною окупації додаткових українських територій.

Про це повідомляє "Європейська правда".

В інтерв’ю для ведучого Fox News Шона Хенніті в понеділок, коментуючи події в Україні, Трамп нагадав, як за попередніх президентів Росія окупувала частини Грузії та України, а за часів Байдена взагалі отримала "шведський стіл".

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"А за Трампа вони, Росія, нічого не захопили. Бо Путін розумів, що ніколи б цього не зробив. І це навіть без укладання угоди. Я міг би це зробити. У найгіршому випадку, я міг би домовитися про те, щоб вони (Росія) щось захопили. Ви ж знаєте, що (в Україні), є певні райони, які є російськомовними, відверто кажучи, але домовитись можна було б", – пояснив 45-ий президент.

Як звернуло увагу видання The Daily Beast, коли ввечері в понеділок Шон Хенніті показав уривки інтерв’ю з Трампом у своїй телевізійній передачі, там були вирізані уривки з його пропозиціями дозволити РФ захопити частину території України.

Замість цього, невдовзі після того, як Трамп каже: "Я міг би це зробити (провести переговори)", аудіозапис продовжується на місці, де колишній американський президент нарікає, що "Китай більше не поважає Сполучені Штати".

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Раніше Трамп, який наразі є головним претендентом на участь у виборах президента США від Республіканської партії, заявляв, що міг би вирішити війну в Україні за 24 години, влаштувавши особисті переговори Зеленського й Путіна.

Зазначимо, що ще минулого року 45-ий президент США висловлював суперечливі погляди на причини й способи вирішення війни. Ще наприкінці лютого Дональд Трамп засудив вторгнення Росії в Україну і сказав, що молиться за українців, після того як на початку тижня вихваляв "геніальність" Путіна.

А пізніше він заявив, що Сполучені Штати мають надавати пріоритет фінансуванню безпеки шкіл перед допомогою Україні. А щоб війни не сталось, Київ мав би відмовитись від Криму і вступу в НАТО.