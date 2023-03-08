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У 2023 році Росія може перейти до оборони в Україні через нестачу ресурсів – розвідка США

"Європейська правда"Середа, 8 березня 2023, 20:30
У 2023 році Росія може перейти до оборони в Україні через нестачу ресурсів – розвідка США
GETTY IMAGES

Американська розвідувальна спільнота вважає, що Росії наразі не вистачає боєприпасів і військ, щоб у 2023 році отримати значні територіальні здобутки в Україні, тож вона може перейти до стратегії утримування й оборони наявних позицій, затягуючи війну.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на The New York Times, на слуханнях у Сенаті в середу заявила директорка Національної розвідки США Евріл Хейнс.

За її словами, після останніх невдач на полі бою президент Росії Владімір Путін почав усвідомлювати проблеми, перед якими постають російські війська, і може скоригувати свою стратегію в короткостроковій перспективі.

"Навіть незважаючи на те, що російський наступ триває, вони (росіяни) зазнають великих втрат. Путін, ймовірно, краще розуміє межі того, чого здатні досягти його військові, і, схоже, наразі зосередився на більш обмежених військових цілях", – прокоментувала Хейнс.

Як зазначила директорка Нацрозвідки США, Росія може обрати продовження війни в Україні, навіть якщо це означатиме тривалі паузи в наступальних діях, як найкращий шанс досягти своїх стратегічних цілей.

Хейнс також заявила, що, окрім втрат військ, Росія постає перед критичними проблемами морального духу і нестачею боєприпасів.

"Якщо Росія не ініціює обов'язкову мобілізацію і не виявить значні поставки боєприпасів з третіх країн, їй буде все складніше підтримувати нинішній рівень наступальних операцій у найближчі місяці", – спрогнозувала директорка Національної розвідки США.

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"І, як наслідок, вони можуть повністю перейти до утримання та оборони територій, які вони окупували. Якщо коротко, то ми не прогнозуємо, що російські військові відновляться достатньо цього року, щоб досягти значних територіальних здобутків", – наголосила вона.

Раніше в середу генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що українська оборона Бахмута може зазнати поразки найближчими днями, однак це не обов’язково стане переламним моментом у війні.

Теми: СШАРосіярозвідкавійна
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