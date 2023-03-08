Грузія: протестувальники беруть в облогу парламент через відмову скасувати закон про "іноагентів"

Учасники протесту проти законопроєкту про "іноагентів" у Тбілісі вирішили взяти в облогу будівлю парламенту після того, як влада відмовилась виконувати їхні вимоги.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Interpressnews.

"Пропонуємо такий крок: мирно і спокійно з обох боків оточити парламент... Зробімо це мирним шляхом. Ми закликаємо поліцію не протистояти мирним протестувальникам", – оголосив лідер опозиційної партії "Стратегія Агмашенебелі" Гіоргій Вашадзе.

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Раніше протестувальники висунули до влади Грузії дві вимоги – скасувати ухвалення закону про "іноагентів" у першому читанні й звільнити всіх понад 70 затриманих за останні два дні протестів – і дали годину на виконання.

Як відомо, у вівторок парламент Грузії несподівано ухвалив у першому читанні закон про "іноагентів", що подібний до російського законодавства, спрямованого за обмеження західного впливу. Це викликало спонтанні протести та сутички під парламентом, під час яких поліція застосувала сльозогінний газ, а згодом активно задіяла водомети для розгону мітингу. Затримали понад 60 осіб.

Опозиція після цього пообіцяла перейти до щоденних протестів "до перемоги". Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі підтримала протестувальників.

ВІДЕО ДНЯ

8 березня у Тбілісі під парламентом зібрався новий великий мітинг, на ньому увімкнули гімн України.

Детально про ці події - у відеоблозі та статті "ЄвроПравди" Бій за європейське майбутнє: як дії влади поставили Грузію на поріг революції. А позицію редакторів "ЄвроПравди" щодо того, як далі діяти Україні у відносинах з Грузією на тлі останніх подій, читайте у статті: До біса дипломатію?