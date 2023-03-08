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Пентагон блокує передання Міжнародному кримінальному суду доказів воєнних злочинів РФ – ЗМІ

"Європейська правда"Середа, 8 березня 2023, 23:09
Пентагон блокує передання Міжнародному кримінальному суду доказів воєнних злочинів РФ – ЗМІ
ФОТО: GETTY IMAGES

Міністерство оборони США виступає проти надання Міжнародному кримінальному суду доказів воєнних злочинів Росії в Україні, зібраних американськими спецслужбами, оскільки побоюються створення прецеденту для притягнення до відповідальності в майбутньому американців.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в матеріалі The New York Times.

За даними джерел газети, докази американської сторони стосуються розслідування головного прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана, розпочатого після повномасштабного вторгнення Росії в Україну рік тому.

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Йдеться, серед іншого, про матеріали про рішення російських чиновників навмисно наносити удари по цивільній інфраструктурі та викрадати тисячі українських дітей з окупованої території.

Співрозмовники NYT стверджують, що 3 лютого Рада національної безпеки скликала засідання комітету керівників, щоб спробувати вирішити суперечку з обміном доказами, але міністр оборони Ллойд Остін укотре висловив заперечення.

Пентагон виступає проти співпраці з МКС, бо побоється створення прецеденту, який може допомогти прокласти шлях для переслідування американців. Решта адміністрації Джо Байдена, включно з розвідувальними службами, Державним департаментом і міністерством юстиції, виступає за надання суду доказів.

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Сам Байден ще не ухвалив остаточного рішення, додають джерела NYT.

Як відомо, США не підписала Римський статут, на основі якого й запрацював Міжнародний кримінальний суд. Позиція американських адміністрацій полягала в тому, що МКС не може здійснювати юрисдикцію над громадянами країн, які не є учасницями Римського статуту – навіть якщо воєнні злочини відбуваються на території країни, яка є його учасницею.

Цю позицію в останні роки критикують деякі американські юристи, вказуючи, що інтерпретацію офіційного Вашингтона не поділяють у решті світу. Крім того, зазначають вони, Римський статут передбачає залучення МКС лише щодо країн без судових систем належного рівня, здатних розглядати міжнародні злочини, а США під цей критерій не підпадають.

У грудні 2022 року американський Конгрес змінив давні законодавчі обмеження на співпрацю з МКС, дозволивши США допомагати в його розслідуваннях і можливих судових переслідуваннях, пов'язаних із війною в Україні.

Теми: СШАРосія
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