Ворог гатив по Сумщині з артилерії та мінометів
Четвер, 9 березня 2023, 00:36
Протягом минулого дня росіяни здійснили обстріли територій 4 громад Сумської області.
Джерело: військова адміністрація Сумської області
Деталі: Зокрема, ворог обстрілював території Білопільської, Великописарівської, Шалигінської та Юнаківської громад.
Загалом зафіксовано 21 прильот, 1 "черга" зі стрілецької автоматичної зброї.
По Білопільській громаді зранку здійснено мінометний обстріл – 8 прильотів.
По Юнаківській громаді росіяни били з артилерії (САУ) – 4 прильоти.
Великописарівська громада: здійснено обстріл із стрілецької автоматичної зброї (1"черга"), унаслідок чого пошкоджено вікно приватного будинку.
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По Шалигинській громаді був артилерійський обстріл (9 прильотів).