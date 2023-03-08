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Ворог гатив по Сумщині з артилерії та мінометів

Ольга Глущенко Середа, 8 березня 2023, 23:36
Ворог гатив по Сумщині з артилерії та мінометів
фото: telegram Живицького

Протягом минулого дня росіяни здійснили обстріли територій 4 громад Сумської області.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Зокрема, ворог обстрілював території Білопільської, Великописарівської, Шалигінської та Юнаківської громад.

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Загалом зафіксовано 21 прильот, 1 "черга" зі стрілецької автоматичної зброї.

По Білопільській громаді зранку здійснено мінометний обстріл – 8 прильотів.

По Юнаківській громаді росіяни били з артилерії (САУ) – 4  прильоти.

ВІДЕО ДНЯ

Великописарівська громада: здійснено обстріл із стрілецької автоматичної зброї (1"черга"), унаслідок чого пошкоджено вікно приватного будинку.

По Шалигинській громаді був артилерійський обстріл (9 прильотів).

Теми: Сумська областьобстріл
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