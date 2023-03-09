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По всій Україні була оголошена повітряна тривога

Ольга Глущенко Четвер, 9 березня 2023, 01:40
По всій Україні була оголошена повітряна тривога
карта повітряних тривог, скриншот

Повітряну тривогу оголосили вночі у четвер, 9 березня, в усіх областях України.

Джерело: мапа повітряних тривог, Київська ОВА

Деталі: Повітряну тривогу було оголошено у більшості областей України.

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Станом на 2:18 ночі 9 березня сигнали тривоги не лунали у західних областях.

Повітряна тривога означає небезпеку ударів, громадянам рекомендується перейти до укриття або дотримуватись правила "двох стін".

Починаючи із 00:57, повітряна тривога ширилася з центральних і північних областей України.

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Моніторингові пабліки повідомляли про можливий масований ракетний удар по всій країні.

У Київській ОВА інформували про те, що існує "загроза повітряної атаки". А також закликали жителів перебувати в укриттях.

Оновлено: О 2:18 тривогу було оголошено у Житомирській та Вінницькій областях.

О 2:40 повітряну тривогу було оголошено в західних областях, вона охопила всю Україну.

О 6:46 із західних областей почалися відбої повітряної тривоги.

Між 07:34 і 07:56 відбої тривоги прозвучали у південних, центральних, північних і східних областях.

Теми: повітряна тривогавійнаобстріл
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