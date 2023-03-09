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На Одещині ворог влучив в об’єкт енергетичної інфраструктури

Ольга Глущенко Четвер, 9 березня 2023, 04:23
На Одещині ворог влучив в об’єкт енергетичної інфраструктури
фото ілюстративне: getty images

В Одеській області під час ракетного обстрілу є влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури.

Джерело: голова Одеської ОВА Максим Марченко

Пряма мова: "Внаслідок масованого ракетного удару є влучання ракет в об’єкт енергетичної інфраструктури області, а також пошкоджені житлові будинки".

Деталі: Марченко повідомив, що наразі в області діють обмеження електропостачання.

Також він повідомив, що "за результатами роботи підрозділів протиповітряної оборони є збиття ракет".

"Триває бойова робота, саме зараз очікується друга хвиля, тому прошу мешканців області знаходитись в укриттях!" – додав голова ОВА.

Теми: Одеська областьобстріл
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