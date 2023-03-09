У Києві прогриміли вибухи, є постраждалі

задимлення у києві після прильотів, ілюстративне фото уп

У Києві під час масштабної повітряної тривоги прогриміли вибухи у кількох районах, є постраждалі.

Джерело: кореспонденти, читачі Української правди, Київський міський голова Віталій Кличко

Деталі: У Києві на ранок 9 березня прогриміли вибухи під час повітряної тривоги.

За попередньою інформацією, є влучання балістичної ракети.

За словами очевидців, є прильот на Видубичах.

На місці влучання спостерігається сильна задимленість через пожежу.

Росіяни запустили ракети з балістичною траєкторією польоту з Курської області в напрямку Києва і центральних областей.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: О 6:25 Кличко повідомив про "вибухи в Голосіївському районі столиці".

"Всі служби слідують на місце. Детальніше - згодом" - додав мер.

О 07:14 Кличко повідомив про ще один вибух у Святошинському районі столиці.

Зокрема, він зазначив: "Всі служби прямують на місце. Горять автівки в дворі одного з житлових будинків".

За його словами, у Святошинському районі є двоє постраждалих. Їм медики надають допомогу на місці.

Згодом Кличко додав, що двох постраждалих зі Святошинського району столиці госпіталізували. Наразі за допомогою звернулися троє людей.