ЗАЕС повністю знеструмлена через російські обстріли – це загроза з радіаційними наслідками

Запорізька атомна електростанція повністю знеструмлена через російську ракетну атаку уночі 9 березня – це загрожує аварією з радіаційними наслідками для всього світу.

Джерело: НАЕК "Енергоатом" у Telegram

Дослівно Енергоатом: "9 березня о 3:53 ночі внаслідок рашистських ракетних обстрілів відключилась остання лінія зв’язку окупованої Запорізької АЕС з українською енергосистемою.



Наразі станція знеструмлена і перейшла в режим блекауту вшосте за час окупації".

Деталі: В НАЕК зазначили, що 5-й та 6-й енергоблоки переводяться в холодний стан.

Наразі увімкнулись 18 дизель-генераторів для живлення власних потреб ЗАЕС. Але пального для їхньої роботи є лише на 10 діб.

Дослівно Енергоатом: "В разі неможливості поновлення зовнішнього живлення станції протягом цього часу може статись аварія з радіаційними наслідками для всього світу".



Деталі: Також в НАЕК повідомили, що усі українські атомні електростанції знизили потужність через загрозу ракетних обстрілів.

Через окупацію ЗАЕС та втручання представників Росатома в її роботу можливості української сторони щодо підтримання її роботи у безпечному режимі значно обмежені.



Енергоатом наголошує, що наразі міжнародна спільнота має докласти усіх зусиль, щоб окупанти вивели свої війська з території ЗАЕС і передали її під повний контроль України.

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НАЕК підкреслює, що тільки так можна відновити ядерну, радіаційну і фізичну безпеку цього ядерного об‘єкта.