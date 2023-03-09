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Масований удар РФ 9 березня: Сили оборони півдня повідомляють про влучання в 4 регіонах

Валентина РоманенкоЧетвер, 9 березня 2023, 08:01
Масований удар РФ 9 березня: Сили оборони півдня повідомляють про влучання в 4 регіонах
НАТАЛЯ ГУМЕНЮК. СКРИНШОТ

Внаслідок масованого повітряного удару Росії на півдні України є влучання в об’єкти інфраструктури, на щастя – без жертв, за попередніми даними.

Джерело: начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі національного телемарафону 

Пряма мова: "Попередньо є інформація про влучання в об’єкти інфраструктури в нашій зоні відповідальності… Є влучання на Кіровоградщині, Одещині, Вінниччині і Криворіжжі. На щастя без людських втрат. Зрештою відповідні фахівці будуть відновлювати ці об’єкти".

Деталі: Загалом, за словами Гуменюк, в зоні відповідальності Сил оборони півдня було відпрацьовано 19 повітряних цілей ворога, серед яких 18 ракет і 1 розвідувальний безпілотник.

Пряма мова: "Характерною ознакою цієї атаки стало те, що ворог розподілив її на хвилі, намагався відволікати систему ППО і "Шахедами" на початку атак, потім були застосовані ракети різного типу: і Х-22 і Х-101 і Х-59 з повітряного базування і також були застосовані високоточні ракети "Калібр"…

За результатами роботи протиповітряної оборони в нашому регіоні, 9 ракет було збито над Миколаївщиною, над Одещиною знищено 6 ракет, також 2 ракети було збито над Херсонщиною і один безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня за допомогою якого ворог в паузі між ракетними хвилями намагався дорозвідувати, зібрати результати своїх влучань.

Саме тому ми ще раз акцентуємо увагу: під час масованих ракетних атак не можна сповіщати ані про влучання, ані про роботу ППО".

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Теми: повітряна тривогавійна
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