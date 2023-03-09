Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Масований удар РФ 9 березня: Сили оборони півдня повідомляють про влучання в 4 регіонах

Валентина РоманенкоЧетвер, 9 березня 2023, 07:01
Масований удар РФ 9 березня: Сили оборони півдня повідомляють про влучання в 4 регіонах
НАТАЛЯ ГУМЕНЮК. СКРИНШОТ

Внаслідок масованого повітряного удару Росії на півдні України є влучання в об’єкти інфраструктури, на щастя – без жертв, за попередніми даними.

Джерело: начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі національного телемарафону 

Пряма мова: "Попередньо є інформація про влучання в об’єкти інфраструктури в нашій зоні відповідальності… Є влучання на Кіровоградщині, Одещині, Вінниччині і Криворіжжі. На щастя без людських втрат. Зрештою відповідні фахівці будуть відновлювати ці об’єкти".

Реклама:

Деталі: Загалом, за словами Гуменюк, в зоні відповідальності Сил оборони півдня було відпрацьовано 19 повітряних цілей ворога, серед яких 18 ракет і 1 розвідувальний безпілотник.

Пряма мова: "Характерною ознакою цієї атаки стало те, що ворог розподілив її на хвилі, намагався відволікати систему ППО і "Шахедами" на початку атак, потім були застосовані ракети різного типу: і Х-22 і Х-101 і Х-59 з повітряного базування і також були застосовані високоточні ракети "Калібр"…

За результатами роботи протиповітряної оборони в нашому регіоні, 9 ракет було збито над Миколаївщиною, над Одещиною знищено 6 ракет, також 2 ракети було збито над Херсонщиною і один безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня за допомогою якого ворог в паузі між ракетними хвилями намагався дорозвідувати, зібрати результати своїх влучань.

ВІДЕО ДНЯ

Саме тому ми ще раз акцентуємо увагу: під час масованих ракетних атак не можна сповіщати ані про влучання, ані про роботу ППО".

Теми: повітряна тривогавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
повітряна тривога
Росія запустила по Україні крилаті ракети – Повітряні сили
В Одесі пролунали вибухи, ворог атакував область "Калібрами"
На підступах до Києва працювала ППО – КМВА
Останні новини
17:34
У Польщі засудили 14 членів шпигунської мережі Росії, серед них – українці й білоруси
17:27
"Укрзалізниця" запустила у продаж додаткові місця на "ажіотажні напрямки"
17:21
Стародавня цегла з Месопотамії допомогла вченим виявити аномалію магнітного поля
17:15
Молдавські фермери вимагають обмежити імпорт української агропродукції
17:11
McDonald’s відкрив восьмий ресторан у Львові
17:09
В Міноборони закликали не порівнювати рекрутинг і мобілізацію
16:55
Одеський кінофестиваль 2024 відбудеться в Києві
16:46
З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій
16:35
фотоНацгвардія взяла в полон обмороженого окупанта, якому РФ обіцяла "дві доби на передовій"
16:05
Норвегія забезпечуватиме довгострокове постачання газу до Німеччини
Усі новини...
Реклама: