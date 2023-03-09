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На Дніпропетровщині через ворожу атаку є загиблий і поранені

Ольга Глущенко Четвер, 9 березня 2023, 08:35
На Дніпропетровщині через ворожу атаку є загиблий і поранені
наслідки обстрілів, ілюстративне фото: тг Резніченка

Ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками і ракетами, а також продовжив артобстріл, внаслідок чого загинула одна людина і двоє отримали поранення.

Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Сергій Лисак

Пряма мова: "Попередньо, через цю масовану атаку одна людина загинула, дві – постраждали".

"Внаслідок артобстрілу загинув 34-річний чоловік. Поранення отримала 28-річна жінка та 19-річний хлопець. Їх госпіталізовано. Ворожі атаки спричинили у районі (Нікопольському – ред.) декілька займань".

Деталі: Лисак повідомив, що прильоти були у Дніпровському, Павлоградському, Криворізькому та Нікопольському районах.

Загалом захисники з повітряного командування "Схід" збили над Дніпропетровщиною 7 ворожих ракет.

Через атаку пошкоджені енергетична інфраструктура та промислові підприємства. Є серйозні руйнування і виникли пожежі.

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Крім того, продовжував ворог і артилерійські обстріли. Бив по Нікопольщині – Червоногригорівській громаді та місту Нікополь. Загалом випустив майже 40 снарядів.

Теми: Дніпропетровська областьобстрілвійнаРосія
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