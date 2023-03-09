Росія випустила по Україні 81 ракету, в тому числі 6 "Кинджалів" – Залужний
Вночі 9 березня Росія випустила по Україні 81 ракету різного типу, Протиповітряна оборона збила 34 із 48 крилатих ракет.
Джерело: головнокмандувач ЗСУ Валерій Залужний у Telegram, пресслужба Повітряних сил у Facebook
Пряма мова: "Цієї ночі противник завдав масованого ракетного удару по об‘єктах критичної інфраструктури України.
Здійснив 81 пуск ракет різного базування:
- 28 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555;
- 20 пусків крилатих ракет морського базування "Калібр";
- 6 пусків крилатих ракет повітряного базування X-22;
- 6 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-47 "Кинджал";
- 8 пусків керованих авіаційних ракет: 2 – Х-31П; 6 – X-59;
-13 пусків зенітних керованих ракет С-300.
Крім того, здійснено 8 пусків ударних БпЛА "Shahed-136/131".
Деталі: Повідомляється, що силами та засобами Повітряних сил 3С України у взаємодії з підрозділами інших Складових cил оборони України із 48 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр" знищено 34 крилаті ракети, а також 4 БпЛА "Shahed-136/131".
Внаслідок організованої протидії 8 керованих авіаційних ракет Х-31П та Х-59 не досягли своїх цілей.
Повітряні сили наголошують, що у Збройних силах України немає засобів, здатних знищувати ракети Х-22, Х-47 "Кинджал" та С-300.