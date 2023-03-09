Росія випустила по Україні 81 ракету, в тому числі 6 "Кинджалів" – Залужний

Вночі 9 березня Росія випустила по Україні 81 ракету різного типу, Протиповітряна оборона збила 34 із 48 крилатих ракет.

Джерело: головнокмандувач ЗСУ Валерій Залужний у Telegram, пресслужба Повітряних сил у Facebook

Пряма мова: "Цієї ночі противник завдав масованого ракетного удару по об‘єктах критичної інфраструктури України.



Здійснив 81 пуск ракет різного базування:

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- 28 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555;

- 20 пусків крилатих ракет морського базування "Калібр";

- 6 пусків крилатих ракет повітряного базування X-22;

- 6 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-47 "Кинджал";

- 8 пусків керованих авіаційних ракет: 2 – Х-31П; 6 – X-59;

-13 пусків зенітних керованих ракет С-300.



Крім того, здійснено 8 пусків ударних БпЛА "Shahed-136/131".



Деталі: Повідомляється, що силами та засобами Повітряних сил 3С України у взаємодії з підрозділами інших Складових cил оборони України із 48 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр" знищено 34 крилаті ракети, а також 4 БпЛА "Shahed-136/131".



Внаслідок організованої протидії 8 керованих авіаційних ракет Х-31П та Х-59 не досягли своїх цілей.



Повітряні сили наголошують, що у Збройних силах України немає засобів, здатних знищувати ракети Х-22, Х-47 "Кинджал" та С-300.