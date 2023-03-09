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Троє потерпілих, п'ять авто згоріли: поліція показала наслідки удару РФ по Києву

Четвер, 9 березня 2023, 09:47
Троє потерпілих, п'ять авто згоріли: поліція показала наслідки удару РФ по Києву
фото поліції

Внаслідок ракетного удару по столиці України 9 березня, за даними поліції, постраждало троє осіб, пошкоджено автомобілі та будівлі.

Джерело: поліція Києва, Київська міська прокуратура

Дослівно: "РФ вчергове завдала масованого ракетного удару по Україні. Внаслідок цього відбулось влучання у Голосіївському районі та у Святошинському районі Києва.

На місцях подій на даний час працюють рятувальники, поліцейські та медики.

 

Слідчі та криміналісти збирають доказові матеріали воєнного злочину".

Деталі: Станом на 08.40 відомо про трьох потерпілих у Святошинському районі, яким надається необхідна медична допомога (за даними прокуратури, двох постраждалих госпіталізували -ред.).

Також внаслідок вибуху п’ять автомобілів повністю знищено та ще 15 пошкоджено. Разом з тим, пошкоджені фасади будинків, які знаходяться поряд.

ВІДЕО ДНЯ
 
фото прокуратури
 

Теми: Київракетний ударполіціявійна
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