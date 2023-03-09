Росія перекинула на Запоріжжя нову партію мобілізованих – колаборант

Колаборант Рогов з окупантами. Фото з Telegram Рогова

У Запорізьку область привезли нову партію мобілізованих росіян, вони проходитимуть підготовку і бойове злагодження, повідомив місцевий колаборант.

Джерело: так званий "член головної ради адміністрації Запорізької області" Володимир Рогов у Telegram

Пряма мова Рогова: "У Мелітополі та передмісті буде гучно! У Запорізьку область прибувають мобілізовані військовослужбовці для захисту нашої землі. Сьогодні в передмісті Мелітополя триває їхня підготовка. Бійці проходять бойове злагодження підрозділів Збройних сил Російської Федерації".

Деталі: Колаборант заявив, що в районі лунатимуть звуки пострілів і вибухів, але закликав мешканців зберігати спокій, оскільки "це навчання і тренування" перед відправкою окупантів "на передову".