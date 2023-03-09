Грузія: протести триватимуть попри заяву влади про відкликання скандального закону

Незважаючи на заяву керівної партії "Грузинська мрія" про відкликання з парламенту скандального законопроєкту про "іноагентів", його опоненти мають намір знову зібратися на акцію протесту в центрі Тбілісі у четвер і мітингувати, доки Грузія не візьме "гарантований прозахідний курс".

Про це заявив на брифінгу член партії "Гірчі - Більше свободи" Цотне Коберідзе, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання SOVA.

За словами Коберідзе, мітинг розпочнеться о 19:00 на проспекті Руставелі.

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Демонстранти вимагають ясності від влади, як саме вона планує відкликати законопроєкт "Про агентів іноземного впливу", а також негайного звільнення всіх затриманих протестувальників.

"Сьогодні неодмінно буде акція! Є багато молодих людей, які не довіряють "Грузинській мрії" і вважають, що гарантом зближення країни із Заходом є ми", - заявив Коберідзе.

За його словами, протести не припиняться, поки Грузія не візьме "гарантований прозахідний курс".

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"Ми не віримо російській мрії (партії влади "Грузинська мрія". - Ред.) на слово, бо вони неодноразово "кидали" наше суспільство. Тому важливо робити щось, а не давати обіцянки. Це не можна вважати досягнутою перемогою, особливо на тлі того, коли десятки молодих людей заарештовані, а місцеперебування багатьох невідоме. Усі вони мають бути звільнені. Наша протестна хвиля і боротьба не припиняться, доки не буде гарантована європейська перспектива Грузії", – наводить "Перший канал" слова депутата опозиційного "Національного руху" Іраклія Фавленішвілі.

Після бурхливих протестів 7 і 8 березня керівна партія Грузії оголосила, що вирішила відкликати скандальний законопроєкт про "іноагентів".

Як повідомлялося, за два дні протестів у Тбілісі співробітники МВС Грузії затримали 134 людини.

Деталі про те, як Грузія опинилась на порозі нової революції, дивіться у новому блозі ЄП: Важливе про причини та наслідки протестів у Тбілісі.