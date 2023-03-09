Військові адміністрації підсумували наслідки ракетної атаки росіян по 13 областях

9 березня російські загарбники нанесли масований ракетний удар по Україні, під вогнем опинилось 13 областей, пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури, є загиблі та поранені.

Джерело: звіти ОВА

Київщина: тривога тривала майже 7 годин. ППО працювало. Екстренні відключення світла, превентивні. Наразі відновлюється. В м. Київ на ранок — вибухи, Святошинський та Голосіївській райони. Є постраждалі. Дані щодо наслідків уточнюються.

Кіровоградщина: вночі — прильот шахеда по об’єкту інфраструктури у Кропивницькому районі. Є пошкодження. Без жертв.

Відповідні служби працюють на місці влучання.

Вінниччина: вночі — ракетний удар по об’єкту інфраструктури, попередньо — без жертв.

Житомирщина: сьогодні вночі ворог завдав удару по одному з об'єктів енергетичної інфраструктури області. Без енергопостачання майже 150 тисяч абонентів. Енергетики працюють, триває гасіння пожежі.

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Жертв та постраждалих попередньо немає.

Львівщина: внаслідок ракетного удару сьогодні вночі в Золочівській громаді при падінні уламків ракети РФ, збитої силами ПвК "Захід", виникла пожежа. Вогнем знищено 3 житлові будинки, господарські будівлі, гараж, приватна котельня, 3 автомобілі. Проводиться розбір завалів та пошук постраждалих. На даний момент є дані про 4 загиблих. Пізніше стало відомо про 5 загиблих.

Івано-Франківська область: цієї ночі під час повітряної тривоги зафіксовано 3 ракетні удари по території області.

Інформація про наслідки та постраждалих уточнюється.

Чернігівщина: сьогодні вночі сили ППО збили на території області одну ракету.

Сумщина: сьогодні зранку ворог завдав ракетного удару по Шостці (3 прильоти). Є влучання в одне з підприємств міста. Пошкоджені також житлові будинки. Попередньо — без жертв.

Вночі були зафіксовані прольоти ворожих БпЛА типу "Шахід".

Вчора ввечері по території Середино-Будської громади здійснено артилерійський обстріл (4 "приходи"). Без втрат.

Вчора протягом дня росіяни здійснили обстріли територій Білопільської, Великописарівської, Шалигінської та Юнаківської громад. Зафіксовано 21 прильот, 1 "черга" із стрілецької автоматичної зброї.

Великописарівська громада: здійснено обстріл із стрілецької автоматичної зброї (1"черга"), унаслідок чого пошкоджено приватний будинок.

Запорізька: цієї ночі ворог наніс ракетний удар по об'єкту критичної інфраструктури.

4 ракети влучили по об'єкту. За попередньою інформацією без втрат.

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Гуляйполе, Значкове, Залізничне, Преображенка, Новоданилівка, Мала Токмачка, Темирівка, Чарівне, Ольгівське, Новоандріївка, Малинівка, Білогір'я, Щербаки, Полтавка, Гуляйпільське, Святопетрівка, Новоіванівка, Малі Щербаки, Кам'янське, Степове.

Є руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів

Деталі уточнюються.

Дніпропетровщина: ніч та ранок були важкими.

Ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками та ракетами у Дніпровському, Павлоградському, Криворізькому та Нікопольському районах.

Попередньо, через цю масовану атаку одна людина загинула, дві – постраждали.

Пошкоджені енергетична інфраструктура та промислові підприємства. На місцях працюють відповідні служби. Приборкують пожежі та ліквідують наслідки атак.

Також ворог бив по Нікопольщині – Червоногригорівській громаді та місту Нікополь. Загалом випустив майже 40 снарядів.

Внаслідок артобстрілу загинув 34-річний чоловік. Поранення отримала 28-річна жінка та 19-річний хлопець. Їх госпіталізовано. Ворожі атаки спричинили у районі декілька займань.

Загалом наші захисники з повітряного командування "Схід" збили над Дніпропетровщиною 7 ворожих ракет.

Вчора Нікопольський район потерпав від ворожих обстрілів з важкої артилерії та "Градів". Росіяни скерували їх на Марганецьку, Червоногригорівську громади та Нікополь. Постраждали шестеро людей, з них двоє – діти.

Всі постраждалі – з Нікополя. Це 11-річна дівчинка та 10-річний хлопчик. А ще три жінки та 1 чоловік. Їм від 40 до 74 років. Всі в стані середньої тяжкості.

Харківщина: сьогодні вночі та зранку ворог здійснив масований ракетний обстріл Харкова та Харківської області. Попередньо зафіксовано близько 15 прильотів ракет С-300.

Зафіксовані влучання в об‘єкти критичної інфраструктури: є руйнації.

У смт Пісочин Харківського району зафіксовано влучання ракети у подвір'я приватного домоволодіння, пошкоджено декілька приватних житлових будинків, постраждали 2 жінки 71 та 74 років. Вони отримали легкі поранення, одну госпіталізовано.

Також у смт Слобожанське Чугуївського району ракета С-300 пошкодила теплиці.

На місцях влучань працюють усі екстрені служби. Наразі місто та область знеструмлені. Тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілів.

Протягом минулої доби ворог обстрілював прикордонні населені пункти області. На Слобожанському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Стрілеча, Тернова, Вільча, Кам’янка, Дворічна і Голубівка.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Гряниківки. Здійснив артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів Вільшана, Куп’янськ, Кислівка, Першотравневе, Піщане та Чернещина.

Одещина: внаслідок нічного ворожого ракетного удару в Одеській області пошкоджено декілька ліній електропередач та опора. Наразі в Одесі та області діють погодинні екстрені відключення електроенергії. Енергетики вже розпочали ремонтні роботи. Підрозділами протиповітряної оборони в небі над Одещиною було збито 6 ракет та один безпілотний літальний апарат.

Миколаївщина: сьогодні вночі підрозідлами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" над Миколаївщиною знищено 9 ракет різного типу.

Вчора вдень ворог завдавав мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Луганщина: на Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Білогорівки.

Здійснив артилерійські обстріли Стельмахівки, Невського та Червонопопівки.

У Кремінній різко збільшилася кількість випадків виселення місцевих жителів з власних приватних будинків представниками місцевої окупаційної влади.

У Нижній Дуванці на Сватівщині росіяни заселяються як в порожні будинки, так і в ті, що їм сподобалися. Координують розселення місцеві колаборанти – погрожують вбивством, якщо люди не віддають ключі.

Ситуація в області залишається складною.

Донеччина: за минулу добу по області 2 загиблих, 4 поранених цивільних.

Ворог застосовував артилерію, РСЗВ "Град", міномети, здійснив авіаудар (тип ракети не встановлено), авіаудар "НКРС", "Р-37".

Обстріляні Костянтинівка, Авдіївка, Бахмут, Часів Яр, с.Кам’янка, с.Красногорівка, с.Сєверне, с.Тоненьке, с.Ласточкине, смт Желанне, с.Карлівка, смт Велика Новосілка.

Пошкоджено 9 житлових будинків (з них 3 багатоповерхівки), цех ПрАТ "АКХЗ", лікарня, будівля ПрАТ "АКХЗ", гараж, господарська споруда.

Херсонщина: за минулу добу противник здійснив 86 обстрілів, випустивши 434 снаряди з важкої артилерії та "Градів".

Місто Херсон ворог обстріляв 7 разів.

30 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки.

Внаслідок обстрілів загинула 1 особа, троє дістали поранення.

З деокупованої території області евакуйовано 76 осіб.