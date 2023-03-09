Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни обстріляли Херсон із танка, а потім знову відкрили вогонь – 4 загиблих

Олена РощінаЧетвер, 9 березня 2023, 14:55
Росіяни обстріляли Херсон із танка, а потім знову відкрили вогонь – 4 загиблих
У Херсоні росіяни влучили в зупинку транспорту, фото з Telegram Андрія Єрмака

Російські війська 9 березня двічі обстріляли Корабельну площу в місті Херсон, внаслідок чого загинули четверо людей і щонайменше троє людей поранено. Ранковий обстріл загарбники вели з танка, який уже знищено.

Джерело: голова Офісу президента Андрій Єрмак, Херсонська ОДА (ОВА) у Telegram, начальник пресслужби Сил оборони Херсона Дмитро Плетенчук у телемарафоні, Офіс генерального прокурора, "Суспільне Херсон", "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Єрмака: "Російські терористи зранку обстріляли Херсон. Влучили, у тому числі, в зупинку громадського транспорту. Внаслідок обстрілу загинуло 3 осіб".

Реклама:
 
 

Дослівно ОВА: “На місці згарища кілька хвилин тому була зупинка громадського транспорту... Російський снаряд відібрав життя двох людей, що стояли на зупинці. Уламки боєприпасу влучили й у крамницю – у приміщенні загинула жінка”.

Деталі: Плетенчук теж повідомив, що за добу 8 березня була одна загибла людина й кілька поранених, а вранці 9 березня від артобстрілу загинуло троє людей: дві людини на зупинці й одна – співробітник магазину.

Крім того, Офіс генпрокурора повідомив про щонайменше двох поранених внаслідок ранкового обстрілу Херсона.

ВІДЕО ДНЯ
 

Оновлення: По обіді стало відомо ще про одного загиблого та одного пораненого внаслідок обстрілів Херсона цього дня. Снаряд влучив у будинок поряд із Корабельною площею, повідомив Суспільному керівник пресофісу ОВА Толоконніков.

Це вже жертви другого обстрілу за день, уточнив він у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами Толоконнікова, ранковий обстріл Корабельної площі в Херсоні, унаслідок якого загинули три особи, російські окупанти, ймовірно, здійснили з танка.

"Близько 10:00 були прильоти по Корабельній площі. Найімовірніше, стріляв танк, з якого вели вогонь із лівого берега. Наразі вже є інформація від ОК "Південь", що цей танк пішов слідом за російським кораблем і був ліквідований. Однак він забрав життя трьох людей: це були чоловік і жінка, які перебували на зупинці, й жінка, яка, на жаль, згоріла в торговельному приміщенні, яке було поруч із зупинкою", – розповів Толоконніков.

Він уточнив, що пізніше, коли на місці обстрілу перебували представники обласної влади, окупанти знову обстріляли зазначений район, унаслідок чого ворожий снаряд влучив у житловий будинок.

"Там загинув один чоловік 35-ти років, поранено ще одного чоловіка 38-ми років. Він зараз перебуває в лікарні у важкому стані", – підсумував Толоконніков.

УП, оновлено від 11:16
Теми: Херсонобстрілвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Херсон
Військові знищили на Херсонщині унікальну розробку росіян вартістю $200 млн
СБУ вистежила жительку Херсона, яка наводила "Шахеди" окупантів на медзаклади міста
Росіяни обстріляли центр Херсона, є загибла і важко поранений
Останні новини
17:34
У Польщі засудили 14 членів шпигунської мережі Росії, серед них – українці й білоруси
17:27
"Укрзалізниця" запустила у продаж додаткові місця на "ажіотажні напрямки"
17:21
Стародавня цегла з Месопотамії допомогла вченим виявити аномалію магнітного поля
17:15
Молдавські фермери вимагають обмежити імпорт української агропродукції
17:11
McDonald’s відкрив восьмий ресторан у Львові
17:09
У Міноборони закликали не порівнювати рекрутинг і мобілізацію
16:55
Одеський кінофестиваль 2024 відбудеться в Києві
16:46
З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій
16:35
фотоНацгвардія взяла в полон обмороженого окупанта, якому РФ обіцяла "дві доби на передовій"
16:05
Норвегія забезпечуватиме довгострокове постачання газу до Німеччини
Усі новини...
Реклама: