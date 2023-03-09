Росіяни обстріляли Херсон із танка, а потім знову відкрили вогонь – 4 загиблих

У Херсоні росіяни влучили в зупинку транспорту, фото з Telegram Андрія Єрмака

Російські війська 9 березня двічі обстріляли Корабельну площу в місті Херсон, внаслідок чого загинули четверо людей і щонайменше троє людей поранено. Ранковий обстріл загарбники вели з танка, який уже знищено.

Джерело: голова Офісу президента Андрій Єрмак, Херсонська ОДА (ОВА) у Telegram, начальник пресслужби Сил оборони Херсона Дмитро Плетенчук у телемарафоні, Офіс генерального прокурора, "Суспільне Херсон", "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Єрмака: "Російські терористи зранку обстріляли Херсон. Влучили, у тому числі, в зупинку громадського транспорту. Внаслідок обстрілу загинуло 3 осіб".

Дослівно ОВА: “На місці згарища кілька хвилин тому була зупинка громадського транспорту... Російський снаряд відібрав життя двох людей, що стояли на зупинці. Уламки боєприпасу влучили й у крамницю – у приміщенні загинула жінка”.

Деталі: Плетенчук теж повідомив, що за добу 8 березня була одна загибла людина й кілька поранених, а вранці 9 березня від артобстрілу загинуло троє людей: дві людини на зупинці й одна – співробітник магазину.

Крім того, Офіс генпрокурора повідомив про щонайменше двох поранених внаслідок ранкового обстрілу Херсона.

Оновлення: По обіді стало відомо ще про одного загиблого та одного пораненого внаслідок обстрілів Херсона цього дня. Снаряд влучив у будинок поряд із Корабельною площею, повідомив Суспільному керівник пресофісу ОВА Толоконніков.

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Це вже жертви другого обстрілу за день, уточнив він у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами Толоконнікова, ранковий обстріл Корабельної площі в Херсоні, унаслідок якого загинули три особи, російські окупанти, ймовірно, здійснили з танка.

"Близько 10:00 були прильоти по Корабельній площі. Найімовірніше, стріляв танк, з якого вели вогонь із лівого берега. Наразі вже є інформація від ОК "Південь", що цей танк пішов слідом за російським кораблем і був ліквідований. Однак він забрав життя трьох людей: це були чоловік і жінка, які перебували на зупинці, й жінка, яка, на жаль, згоріла в торговельному приміщенні, яке було поруч із зупинкою", – розповів Толоконніков.

Він уточнив, що пізніше, коли на місці обстрілу перебували представники обласної влади, окупанти знову обстріляли зазначений район, унаслідок чого ворожий снаряд влучив у житловий будинок.

"Там загинув один чоловік 35-ти років, поранено ще одного чоловіка 38-ми років. Він зараз перебуває в лікарні у важкому стані", – підсумував Толоконніков.