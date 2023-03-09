В невизнаному Придністров'ї звинуватили СБУ у плануванні замаху на свого "президента"
У "міністерстві держбезпеки" невизнаного Придністров'я заявили про запобігання теракту проти посадових осіб нібито за вказівкою Служби безпеки України.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні відомства.
"Міністерство державної безпеки ПМР інформує про запобігання теракту. Злочин, за вказівкою Служби безпеки України, готували проти низки посадових осіб Придністровської Молдавської Республіки. Підозрюваних затримано. Вони дають свідчення зізнання" - йдеться у повідомленні.
Як заявив Першому придністровському каналу прокурор "ПМР" Анатолій Гурецький, метою було нібито усунення "перших осіб держави".
"Терористичний акт мав бути здійснений в центральній частині міста Тирасполя в тому місці, де передбачалося велике скупчення громадян" - сказав Гурецький.
Повідомляється, що нібито мав здетонувати припаркований автомобіль з вибухівкою в момент проїзду придністровських чиновників. В машині нібито знайшли 8 кг гексогену, а також шурупи, гайки і дроти.
23 лютого міноборони Росії поширило неправдиву інформацію, що українські сили найближчим часом нібито планують влаштувати збройну провокацію в Придністров'ї. Влада Молдови та України це заперечувала.
Віцепрем’єр Молдови з питань реінтеграції Олег Серебрян спростував заяви російської пропаганди й представників невизнаного "Придністров’я" про те, що Кишинів спільно з Києвом готує військове вторгнення на лівий берег Дністра.
Про це дивіться інтерв'ю "ЄвроПравди" з депутатом парламенту Молдови Оазу Нантоєм: Чи зайдуть ЗСУ в Придністров'я? Що коїться на кордоні з Молдовою? Що за істерика в РФ?