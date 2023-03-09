Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В невизнаному Придністров'ї звинуватили СБУ у плануванні замаху на свого "президента"

"Європейська правда"Четвер, 9 березня 2023, 10:37

У "міністерстві держбезпеки" невизнаного Придністров'я заявили про запобігання теракту проти посадових осіб нібито за вказівкою Служби безпеки України.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні відомства.

"Міністерство державної безпеки ПМР інформує про запобігання теракту. Злочин, за вказівкою Служби безпеки України, готували проти низки посадових осіб Придністровської Молдавської Республіки. Підозрюваних затримано. Вони дають свідчення зізнання" - йдеться у повідомленні.

Реклама:

Як заявив Першому придністровському каналу прокурор "ПМР" Анатолій Гурецький, метою  було нібито усунення "перших осіб держави".

"Терористичний акт мав бути здійснений в центральній частині міста Тирасполя в тому місці, де передбачалося велике скупчення громадян" - сказав Гурецький.

Повідомляється, що нібито мав здетонувати припаркований автомобіль з вибухівкою в момент проїзду придністровських чиновників. В машині нібито знайшли 8 кг гексогену, а також шурупи, гайки і дроти.

ВІДЕО ДНЯ

23 лютого міноборони Росії поширило неправдиву інформацію, що українські сили найближчим часом нібито планують влаштувати збройну провокацію в Придністров'ї. Влада Молдови та України це заперечувала.

Віцепрем’єр Молдови з питань реінтеграції Олег Серебрян спростував заяви російської пропаганди й представників невизнаного "Придністров’я" про те, що Кишинів спільно з Києвом готує військове вторгнення на лівий берег Дністра.

Про це дивіться інтерв'ю "ЄвроПравди" з депутатом парламенту Молдови Оазу Нантоєм: Чи зайдуть ЗСУ в Придністров'я? Що коїться на кордоні з Молдовою? Що за істерика в РФ?

Теми: Придністров'яСБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Придністров'я
СБУ затримала бойовика, який намагався втекти до Придністров’я
Після перемоги України з'явиться можливість врегулювати конфлікт у Придністров'ї – Санду
У КПРФ заявили про вбивство лідера компартії Придністров'я
Останні новини
17:34
У Польщі засудили 14 членів шпигунської мережі Росії, серед них – українці й білоруси
17:27
"Укрзалізниця" запустила у продаж додаткові місця на "ажіотажні напрямки"
17:21
Стародавня цегла з Месопотамії допомогла вченим виявити аномалію магнітного поля
17:15
Молдавські фермери вимагають обмежити імпорт української агропродукції
17:11
McDonald’s відкрив восьмий ресторан у Львові
17:09
У Міноборони закликали не порівнювати рекрутинг і мобілізацію
16:55
Одеський кінофестиваль 2024 відбудеться в Києві
16:46
З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій
16:35
фотоНацгвардія взяла в полон обмороженого окупанта, якому РФ обіцяла "дві доби на передовій"
16:05
Норвегія забезпечуватиме довгострокове постачання газу до Німеччини
Усі новини...
Реклама: