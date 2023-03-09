В невизнаному Придністров'ї звинуватили СБУ у плануванні замаху на свого "президента"

У "міністерстві держбезпеки" невизнаного Придністров'я заявили про запобігання теракту проти посадових осіб нібито за вказівкою Служби безпеки України.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні відомства.

"Міністерство державної безпеки ПМР інформує про запобігання теракту. Злочин, за вказівкою Служби безпеки України, готували проти низки посадових осіб Придністровської Молдавської Республіки. Підозрюваних затримано. Вони дають свідчення зізнання" - йдеться у повідомленні.

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Як заявив Першому придністровському каналу прокурор "ПМР" Анатолій Гурецький, метою було нібито усунення "перших осіб держави".

"Терористичний акт мав бути здійснений в центральній частині міста Тирасполя в тому місці, де передбачалося велике скупчення громадян" - сказав Гурецький.

Повідомляється, що нібито мав здетонувати припаркований автомобіль з вибухівкою в момент проїзду придністровських чиновників. В машині нібито знайшли 8 кг гексогену, а також шурупи, гайки і дроти.

ВІДЕО ДНЯ

23 лютого міноборони Росії поширило неправдиву інформацію, що українські сили найближчим часом нібито планують влаштувати збройну провокацію в Придністров'ї. Влада Молдови та України це заперечувала.

Віцепрем’єр Молдови з питань реінтеграції Олег Серебрян спростував заяви російської пропаганди й представників невизнаного "Придністров’я" про те, що Кишинів спільно з Києвом готує військове вторгнення на лівий берег Дністра.

Про це дивіться інтерв'ю "ЄвроПравди" з депутатом парламенту Молдови Оазу Нантоєм: Чи зайдуть ЗСУ в Придністров'я? Що коїться на кордоні з Молдовою? Що за істерика в РФ?