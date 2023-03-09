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Міністр оборони Словаччини: Польща згодна на спільну передачу МіГ-29 Україні, час приймати рішення

"Європейська правда"Четвер, 9 березня 2023, 11:58
Міністр оборони Словаччини: Польща згодна на спільну передачу МіГ-29 Україні, час приймати рішення
Ярослав Надь, фото з Facebook Jaro Naď

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що Польща погодилась на спільну передачу МіГ-29 Україні і настав час словацькому уряду ухвалити рішення з цього питання.

Як передає "Європейська правда", про це міністр написав на своїй сторінці у Facebook.

"Підтверджую, що Польща офіційно погодилась разом відправляти МіГ-29", – написав Надь.

"На зустрічі міністрів оборони країн-членів ЄС у середу у Швеції польський колега підтвердив, що його країна погодиться зі спільним прогресом Словаччини та Польщі у передачі Україні зайвих МіГ-29 обох країн", – додав він.

Також він зазначив, що польський президент в інтерв'ю CNN підтвердив готовність своєї країни діяти.

"Думаю, настав час прийняти рішення. В Україні гинуть люди, ми дійсно можемо їм допомогти, немає місця словацькій політизації. Це нелюдсько і безвідповідально" - заявив міністр оборони.

Як повідомлялося, на тлі нових звернень до західних країн щодо надання винищувачів Словаччина розглядає можливість надати Україні 10 із 11 своїх літаків МіГ-29 радянського виробництва, які було знято з озброєння минулого року.

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Про те, як політична ситуація у Словаччині може вплинути на рішення щодо передачі Україні літаків, – у статті Зав'язані на Україні: що допоможе Словаччині уникнути реваншу антизахідних сил.

Теми: винищувачідопомога УкраїніСловаччинаПольща
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