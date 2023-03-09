У лавах СБУ викрили прихильницю "руського міра"

Служба безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань викрили на антиукраїнській діяльності посадовицю підрозділу СБУ у Волинській області.

Джерело: СБУ у Telegram, ДБР



Дослівно СБУ: "Вона виправдовувала повномасштабне вторгнення та воєнні злочини російських окупантів. Також співробітниця намагалась представити збройну агресію РФ проти України як "внутрішній громадянський конфлікт" і називала "інсценуваннями" масові вбивства і катування людей у Бучі".



Деталі: Майор СБУ негативно реагувала на звільнення українських територій, у тому числі о. Зміїний.

Крім того, вона переконувала рідних та близьких, що "це свої своїх бомблять на сході, а російські військові не обстрілюють мирних жителів".

Майору СБУ повідомили про підозру за ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників, вчинене службовою особою) ККУ.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Вирішується питання щодо обрання жінці міри запобіжного заходу.