Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Владу Грузії звинуватили у брехні про "відкликання" скандального проєкту: це процедурно неможливо

Четвер, 9 березня 2023, 13:38

Заява грузинської правлячої коаліції про "відкликання" ухваленого в першому читанні законопроєкту "про іноагентів" суперечить правилам парламенту і не може бути втілена.

Про це свідчать заяви грузинських юристів, експертів та фахівців з конституційного права та політиків, повідомляє "Європейська правда".

Як повідомлялося, у четвер вранці, після двох ночей протестів та насильницького розгону демонстрантів під грузинським парламентом, влада Грузії повідомила, що відкликала скандальний законопроєкт про "іноагентів", який був ухвалений у першому читанні на початку тижня, збуривши грузинське суспільство. Ця заява викликала позитивну реакцію міжнародних партнерів – зокрема, Євросоюз привітав відкликання проєкту.

Однак наразі про відкликання відомо лише зі слів влади, а експерти стверджують, що цей крок є неможливим. "Грузія online" цитує конституціоналіста Вахушті Менабде: "Закон, ухвалений у першому читанні, відкликанню не підлягає". Експерт також нагадав, що влада зареєструвала два проєкти, а відкликати пообіцяла один – саме той, з яким це неможливо зробити. Водночас другий проєкт, що передбачає жорсткіше покарання для "іноагентів", можливо відкликати, якщо всі його ініціатори зверніться з таким проханням до парламенту.

Те саме стверджує юристка Ліна Гвініанідзе. "Немає процедури відкликання проєкту, що пройшов перше читання. Такий законопроєкт має бути винесений на голосування і відхилений", - заявила вона. "Вони відступили лише на словах. Неможливо відкликати проєкт, ухвалений у першому читанні", - підтримав її неурядовий експерт Сергі Капанадзе.

А опозиційна депутатка Ані Цитлідзе, яку цитує "Мтварі" заявила, що навіть у разі відхилення проєкту комітетами та сесійною залою є можливість повернутися до його розгляду протягом місяця.

Зважаючи на це, активісти вже заявили, що протести триватимуть попри заяву влади.

ВІДЕО ДНЯ

Детально про те, як Грузія опинилась на порозі нової революції, дивіться у новому блозі ЄП: Важливе про причини та наслідки протестів у Тбілісі.

Теми: Грузія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Фронт у Бахмуті проходить по центру міста – британська розвідка

МЗС РФ відреагувало на можливе перейменування на Московію

ISW пояснив, навіщо росіяни будують оборонні лінії у глибокому тилу

доповненоЗеленський ввів санкції на пів сторіччя проти 120 фізичних та 287 юридичних осіб

Захоплення заручників у Карлсруе: поліція штурмом затримала зловмисника

УПЦ МП має залишити усі приміщення Києво-Печерської лаври – Ткаченко

Усі новини...
Грузія
Грузія: протести триватимуть попри заяву влади про відкликання скандального закону
За два дні протестів у Грузії затримали понад 130 осіб
В ЄС привітали відкликання грузинською владою скандального законопроєкту про іноагентів
Останні новини
10:43
Проросійська партія експрем’єра Словаччини лідирує в опитуваннях
10:27
Росіяни обстріляли дев'ять українських областей, вбили та поранили мирних жителів
10:09
фотоХаббл виявив нову "неправильну" спіральну галактику
10:06
Радник Байдена обговорив із президенткою Грузії скандальний проєкт про "іноагентів"
09:49
Фронт у Бахмуті проходить по центру міста – британська розвідка
09:30
МЗС РФ відреагувало на можливе перейменування на Московію
09:13
Депутату ПА ОБСЄ пригрозили судом "за наклеп" на перекладачку з РФ
08:55
інфографікаВід обстрілів на Херсонщині та Донеччині за добу 5 загиблих та 19 поранених цивільних
08:38
США і ЄС обіцяють підтримувати Україну у війні проти РФ "стільки, скільки буде потрібно"
08:26
Ще понад тисячу окупантів ліквідували в Україні
Усі новини...