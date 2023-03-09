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КНДР запустила балістичну ракету в бік Жовтого моря – Сеул

Олена РощінаЧетвер, 9 березня 2023, 14:01
КНДР запустила балістичну ракету в бік Жовтого моря – Сеул
Ракета Північної Кореї, ілюстративне фото AFP via Getty Images

У Південній Кореї заявили, що Північна Корея запустила балістичну ракету малої дальності в напрямку Жовтого моря.

Джерело: південнокорейське інформагентство Yonhap

Деталі: Північна Корея запустила балістичну ракету малої дальності в напрямку Жовтого моря в четвер, заявили сеульські військові.

У Республіці Корея вважають, що це – демонстрація сили Корейської народно-демократичної республіки (КНДР) напередодні великих південнокорейсько-американських військових навчань, які мають розпочатися наступного тижня.

Об'єднаний комітет начальників штабів (ОКНШ) заявив, що виявив запуск із західного портового міста Нампо о 18:20 за місцевим часом.

"Посилюючи моніторинг і пильність, наші військові підтримують стан повної готовності в тісній співпраці зі Сполученими Штатами", – заявили в Сеулі

Останній запуск відбувся в той час, коли союзники готуються до навчань "Щит свободи", які відбудуться з 13 березня до 23 березня. Навчання відбуватимуться паралельно з масштабними польовими навчаннями під назвою "Воїнський щит" ("Warrior Shield").

ВІДЕО ДНЯ

Цьому передувало: Минулого місяця Пхеньян (КНДР) попередив Сеул і Вашингтон, що вони зіткнуться з "безпрецедентно" сильною протидією, якщо продовжать реалізацію цьогорічних планів об'єднаних навчань, які він засудив як підготовку до агресивної війни.

Теми: КНДРПівденна КореяСШАзброя
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