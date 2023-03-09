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Рада ЄС схвалила запровадження безвізу з Косовом

"Європейська правда"Четвер, 9 березня 2023, 13:38
Рада ЄС схвалила запровадження безвізу з Косовом
Прапор Косово. Фото pixabay.com

Рада ЄС у четвер 9 березня ухвалила рішення, що передбачає право для власників косовських паспортів на безвізові поїздки до Євросоюзу. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Ради.

Безвізовий режим дозволить власникам паспортів, виданих Косовом, перебувати у ЄС 90 днів протягом 180-денного періоду без необхідності отримувати візу.

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Безвізовий режим почне діяти з моменту набуття чинності Європейської системи інформації та авторизації подорожей (ETIAS) або з 1 січня 2024 року, залежно від того, що настане раніше.

Безвіз із Косовом ще має ухвалити Європейський парламент, перш ніж нові правила будуть підписані та опубліковані в офіційному журналі ЄС.

Єврокомісія запропонувала скасувати візовий режим для власників паспортів, виданих Косовом, з огляду на значний прогрес по всіх блоках дорожньої карти лібералізації візового режиму.

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Звільнення від візової вимоги щодо Косова забезпечить єдиний візовий режим для всього Західно-Балканського регіону.

Донині Косово залишається єдиною країною на Західних Балканах, де громадянам потрібна віза для в'їзду до ЄС, незважаючи на те, що воно виконало всі умови, встановлені Єврокомісією у 2018 році.

Косово також подало заявку на членство в ЄС у грудні 2022 року, але очікує, що зіткнеться з жорсткою опозицією, оскільки п'ять країн-членів не визнають незалежність Косова від Сербії.

Щодо роботи системи ETIAS, то генеральний директорат з питань міграції та внутрішніх справ Європейської комісії відклав її запуск до 2024 року.

Теми: КосовоЄСбезвіз
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