У Польщі підтвердили, що передадуть Україні МіГ-29, але небагато

Очільник канцелярії президента Польщі Павел Шрот у четвер підтвердив, що заява Анджея Дуди напередодні означала готовність Варшави надати Києву певну кількість радянських винищувачів МіГ-29.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на PAP, він сказав в етері Radio Plus.

"Наскільки я знаю, що стосується передачі Польщею літаків (МіГ-29), то це не буде велика кількість. Безумовно, це не буде кількість, яка відповідає кількості (переданих) танків", – зазначив голова канцелярії польського президента.

"Ми, безумовно, зробимо це в якійсь ширшій, міжнародній коаліції, щоб Україна могла відчути цю підтримку в реальному вимірі", – додав він.

За словами Шрота, коли йдеться про літаки F-16, "тут немає місця для будь-яких випадкових заяв", і президент Польщі сказав це "з повним переконанням, з повним знанням".

Нагадаємо, польський президент Анджей Дуда в нещодавньому інтерв'ю CNN заявив, що Польща готова передати Україні свої винищувачі МіГ-29 в межах міжнародної коаліції, і висловив переконання, що в майбутньому Україна отримає літаки F-16.

Раніше в четвер міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що Польща погодилась на спільну передачу МіГ-29 Україні і словацькому уряду настав час ухвалити рішення з цього питання. Як відомо, Словаччина розглядає можливість надати Україні 10 із 11 своїх літаків МіГ-29, які було знято з озброєння минулого року.

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Про те, як політична ситуація у Словаччині може вплинути на рішення щодо передачі Україні літаків, читайте у статті: Зав'язані на Україні: що допоможе Словаччині уникнути реваншу антизахідних сил.