Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Словенії провалили голосування за визнання Росії спонсором тероризму

"Європейська правда"Четвер, 9 березня 2023, 14:15
У Словенії провалили голосування за визнання Росії спонсором тероризму
скриншот

Комітет парламенту Словенії з питань зовнішньої політики відхилив пропозицію опозиційної Демократичної партії щодо резолюції, яка б визнала Росію державою-спонсором тероризму.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації Euractiv.

Демократи, які внесли цю пропозицію, стверджували, що, ухваливши резолюцію, Словенія засудить напади Росії на українських цивільних осіб, цивільні будівлі та ключові об'єкти енергетичної інфраструктури.

Реклама:

"Ми продемонструємо нашу підтримку українському народу, який проявляє неймовірну мужність, захищаючи свою батьківщину і борючись за універсальні цінності свободи і демократії, і в той же час засудимо російське вторгнення", – заявили вони.

Але в правлячій коаліції ще до голосування в комітеті виступили проти, а міністерка закордонних справ Словенії Таня Файон заявила, що будь-яка ініціатива внести Росію до переліку країн-спонсорів тероризму буде "рівносильна покаранню всього російського народу".

Натомість парламентський комітету одноголосно підтримав заяву із засудженням російської війни в Україні та закликами продовжувати надавати допомогу Києву й виступати за "всеосяжний, справедливий і тривалий мир".

ВІДЕО ДНЯ

МЗС Словенії окремо пояснив, що ні в європейському, ні в словенському законодавстві не існує категорії або списку країн, які підтримують тероризм. Відповідні резолюції ухвалили тільки сім країн-членів ЄС, і навіть у США, де є юридичні підстави оголошувати держави спонсорами тероризму, Росія не входить до цього переліку.

Опозиція назвала заяву МЗС "млявою", а депутат-демократ і колишній міністр закордонних справ Словенії Анже Логар заявив, що дипломатичний тиск на Росію має бути посилений так само, як і санкції.

Нагадаємо, Європарламент ще в листопаді 2022 року підтримав резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму. Того ж місяця Парламентська асамблея НАТО визнала Російську Федерацію та її режим державою-терористом.

Теми: СловеніяРосіятероризмвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Словенія
Українські рятувальники почали роботи у Словенії, що постраждала від повеней
У Словенії та Хорватії – потужні зливи, є загиблі
Росіянин у Словенії фотографував військовий ангар, його допитали й відпустили – ЗМІ
Останні новини
17:34
У Польщі засудили 14 членів шпигунської мережі Росії, серед них – українці й білоруси
17:27
"Укрзалізниця" запустила у продаж додаткові місця на "ажіотажні напрямки"
17:21
Стародавня цегла з Месопотамії допомогла вченим виявити аномалію магнітного поля
17:15
Молдавські фермери вимагають обмежити імпорт української агропродукції
17:11
McDonald’s відкрив восьмий ресторан у Львові
17:09
У Міноборони закликали не порівнювати рекрутинг і мобілізацію
16:55
Одеський кінофестиваль 2024 відбудеться в Києві
16:46
З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій
16:35
фотоНацгвардія взяла в полон обмороженого окупанта, якому РФ обіцяла "дві доби на передовій"
16:05
Норвегія забезпечуватиме довгострокове постачання газу до Німеччини
Усі новини...
Реклама: