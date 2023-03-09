У Словенії провалили голосування за визнання Росії спонсором тероризму

Комітет парламенту Словенії з питань зовнішньої політики відхилив пропозицію опозиційної Демократичної партії щодо резолюції, яка б визнала Росію державою-спонсором тероризму.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації Euractiv.

Демократи, які внесли цю пропозицію, стверджували, що, ухваливши резолюцію, Словенія засудить напади Росії на українських цивільних осіб, цивільні будівлі та ключові об'єкти енергетичної інфраструктури.

"Ми продемонструємо нашу підтримку українському народу, який проявляє неймовірну мужність, захищаючи свою батьківщину і борючись за універсальні цінності свободи і демократії, і в той же час засудимо російське вторгнення", – заявили вони.

Але в правлячій коаліції ще до голосування в комітеті виступили проти, а міністерка закордонних справ Словенії Таня Файон заявила, що будь-яка ініціатива внести Росію до переліку країн-спонсорів тероризму буде "рівносильна покаранню всього російського народу".

Натомість парламентський комітету одноголосно підтримав заяву із засудженням російської війни в Україні та закликами продовжувати надавати допомогу Києву й виступати за "всеосяжний, справедливий і тривалий мир".

МЗС Словенії окремо пояснив, що ні в європейському, ні в словенському законодавстві не існує категорії або списку країн, які підтримують тероризм. Відповідні резолюції ухвалили тільки сім країн-членів ЄС, і навіть у США, де є юридичні підстави оголошувати держави спонсорами тероризму, Росія не входить до цього переліку.

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Опозиція назвала заяву МЗС "млявою", а депутат-демократ і колишній міністр закордонних справ Словенії Анже Логар заявив, що дипломатичний тиск на Росію має бути посилений так само, як і санкції.

Нагадаємо, Європарламент ще в листопаді 2022 року підтримав резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму. Того ж місяця Парламентська асамблея НАТО визнала Російську Федерацію та її режим державою-терористом.