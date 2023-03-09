У Софії політик викинув із мерії прапор України під вигуки "Ура!"

Кандидат у депутати Болгарії від проросійської партії "Відродження" Атанас Штефанов у середу викинув з балкону мерії Софії прапор України, який назвав "фашистським".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на News.bg.

На відео, яке опублікувала маргінальна партія "Мир", видно, як Штефанов знімає прапор з будівлі Софійської мерії та скидає його з балкона під акомпанемент вигуків "Ура!". Прапор потім забрали з вулиці.

"Ми зняли фашистський прапор, якому там не місце. Йому там давно не місце. Смерть фашизму, ми не будемо легітимізувати фашистів і Голокост", – прокоментував свій вчинок політик.

Кандидата в депутати похвалив лідер партії "Мир" Симеон Славчев, який також бере участь у дострокових парламентських виборах 2 квітня. Партія на виборах 2 жовтня 2022 року отримала 4536 голосів (0,18%).

Як нагадує News.bg, ще в жовтні 2022 року прихильники "Відродження" вимагали зняти прапор України з фасаду Софійської мерії, після того, як кількома місяцями раніше прихильникам партії вдалося зняти його вилами, але потім його знову розмістили на балконі будівлі.

ВІДЕО ДНЯ

Потім з'ясувалося, що прапор був знятий заступником голови Софійської муніципальної ради Бориславом Івановим, що коштувало йому посади. Партія "Відродження", до якої належав Іванов, відмежувалась від його вчинку.