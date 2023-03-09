Резерв води в окупованому Маріуполі зменшується – мер
Законний міський голова Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що обсяг води, якою користуються в окупованому нині місті, зменшується, а якість її – жахлива.
Джерело: мер Маріуполя Вадим Бойченко під час брифінгу в Українському медіа-центрі, Маріупольська міська рада
Деталі: За словами Бойченка, російські окупанти займаються не відновленням критичної інфраструктури, а створенням "гарної картинки".
Є великі проблеми з водою. Її якість низька, а обсяг недостатній.
На думку Бойченка, відсутність води чи її низька якість можуть перерости в чергову кризу для жителів окупованого Маріуполя.
Пряма мова: "Сьогодні воду беруть з резервного Старокримського водосховища. Обсяг цієї води дуже обмежений. Він розрахований на півмільйонне місто на 6 місяців.
Сьогодні в місті менше людей живуть, але вони користуються водою вже майже рік, її обсяг зменшується, а якість – жахлива. І це є великою проблемою, бо скоро прийде літо".