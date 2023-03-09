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Резерв води в окупованому Маріуполі зменшується – мер

Олена РощінаЧетвер, 9 березня 2023, 16:26
Резерв води в окупованому Маріуполі зменшується – мер
Вадим Бойченко, скриншот

Законний міський голова Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що обсяг води, якою користуються в окупованому нині місті, зменшується, а якість її – жахлива.

Джерело: мер Маріуполя Вадим Бойченко під час брифінгу в Українському медіа-центрі, Маріупольська міська рада

Деталі: За словами Бойченка, російські окупанти займаються не відновленням критичної інфраструктури, а створенням "гарної картинки". 

Є великі проблеми з водою. Її якість низька, а обсяг недостатній.

На думку Бойченка, відсутність води чи її низька якість можуть перерости в чергову кризу для жителів окупованого Маріуполя.

Пряма мова: "Сьогодні воду беруть з резервного Старокримського водосховища. Обсяг цієї води дуже обмежений. Він розрахований на півмільйонне місто на 6 місяців.

Сьогодні в місті менше людей живуть, але вони користуються водою вже майже рік, її обсяг зменшується, а якість – жахлива. І це є великою проблемою, бо скоро прийде літо".

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Теми: Маріупольводаокупаціявійна
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