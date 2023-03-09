Путін збирається вести війну проти України роками – розвідка США

В американській розвідці схиляються до думки, що російський диктатор Владімір Путін готується до довготривалої війни проти України.

Джерело: директорка Національної розвідки США Авріл Хейнс під час щорічного звіту в Конгресі, передає CNN

Деталі: На думку Хейнс, війна в Україні стала виснажливою, і в ній жодна зі сторін не має остаточної переваги. І тепер Путін, швидше за все, хоче продовжувати її роками.

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Пряма мова: "Ми прогнозуємо, що цього року російські військові не відновляться настільки, щоб здобути значні територіальні здобутки, але Путін, скоріш за все, розраховує, що час працює на його користь і що продовження війни, в тому числі з можливими паузами в бойових діях, може бути його найкращим шляхом до остаточного забезпечення стратегічних інтересів Росії в Україні, навіть якщо на це підуть роки".

Більше деталей: Також директорка розвідки зазначила, що Росія, найімовірніше, не зможе підтримувати навіть той скромний рівень наступальних операцій в Україні, який є, без додаткової обов'язкової мобілізації та сторонніх джерел постачання боєприпасів.

Водночас Хейнс попередила, що потенційному весняному наступу України може завадити скорочення людських резервів і техніки через необхідність захищатися від нинішніх російських атак.