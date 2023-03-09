Кремль готує провокацію на кордоні України з Білоруссю, пошлють туди Соловйова – ГУР

Російське командування планує провокацію на кордоні України та Білорусі найближчим часом, туди має прибути пропагандист Володимир Соловйов, який зробить "картинку" для російських ЗМІ.

Джерело: пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України

Пряма мова: "Отримано інформацію, що найближчим часом військово-політичне командування РФ планує проведення масштабної провокації на кордоні України і Білорусі.

Для детального висвітлення провокації в Білорусь має прибути головний російський пропагандист Володимир Соловйов. 11 березня планується організація теле-, радіомоста та пряма трансляція з місця подій для пропагандистських ЗМІ в РФ".

Деталі: ГУР повідомляє, що для цього у Білорусь прибувають кілька груп росіян. Імовірно, плани окупантів передбачають загрозу руйнування об’єктів інфраструктури та можливі жертви серед мирного населення.

За інформацією розвідки, мета провокації – створення ворожої суспільної думки щодо України з боку білоруських громадян та забезпечення повноцінної участі Збройних сил Білорусі у війні проти України на боці Росії.

Розвідка наголосила, що Україна не проводить жодних бойових операцій на території Білорусі.