Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кремль готує провокацію на кордоні України з Білоруссю, пошлють туди Соловйова – ГУР

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 9 березня 2023, 16:20
Кремль готує провокацію на кордоні України з Білоруссю, пошлють туди Соловйова – ГУР
Володимир Словйов, фото з відкритих джерел

Російське командування планує провокацію на кордоні України та Білорусі найближчим часом, туди має прибути пропагандист Володимир Соловйов, який зробить "картинку" для російських ЗМІ.

Джерело: пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України 

Пряма мова: "Отримано інформацію, що найближчим часом військово-політичне командування РФ планує проведення масштабної провокації на кордоні України і Білорусі.

Реклама:

Для детального висвітлення провокації в Білорусь має прибути головний російський пропагандист Володимир Соловйов. 11 березня планується організація теле-, радіомоста та пряма трансляція з місця подій для пропагандистських ЗМІ в РФ".

Деталі: ГУР повідомляє, що для цього у Білорусь прибувають кілька груп росіян. Імовірно, плани окупантів передбачають загрозу руйнування об’єктів інфраструктури та можливі жертви серед мирного населення.

За інформацією розвідки, мета провокації – створення ворожої суспільної думки щодо України з боку білоруських громадян та забезпечення повноцінної участі Збройних сил Білорусі у війні проти України на боці Росії.

ВІДЕО ДНЯ

Розвідка наголосила, що Україна не проводить жодних бойових операцій на території Білорусі.

Теми: кордонБілорусьРосіяпровокації
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
кордон
Через удар блискавки на кордоні України з Білоруссю здетонували міни
Грузія таки пустила 6 громадян України, яких росіяни вивезли з Херсонщини
З 1 вересня пасажирський транспорт випускатимуть за кордон лише з позначкою екологічності
Останні новини
17:34
У Польщі засудили 14 членів шпигунської мережі Росії, серед них – українці й білоруси
17:27
"Укрзалізниця" запустила у продаж додаткові місця на "ажіотажні напрямки"
17:21
Стародавня цегла з Месопотамії допомогла вченим виявити аномалію магнітного поля
17:15
Молдавські фермери вимагають обмежити імпорт української агропродукції
17:11
McDonald’s відкрив восьмий ресторан у Львові
17:09
У Міноборони закликали не порівнювати рекрутинг і мобілізацію
16:55
Одеський кінофестиваль 2024 відбудеться в Києві
16:46
З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій
16:35
фотоНацгвардія взяла в полон обмороженого окупанта, якому РФ обіцяла "дві доби на передовій"
16:05
Норвегія забезпечуватиме довгострокове постачання газу до Німеччини
Усі новини...
Реклама: