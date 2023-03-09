Лукашенко ввів смертну кару за держзраду

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко підписав закон, який передбачає смертну кару для чиновників і військових, які вчинили "державну зраду".

Джерело: державний пропагандистський телеграм-канал "Пул первого"

Деталі: Зокрема, Лукашенко підписав Закон "Про зміну кодексів з питань кримінальної відповідальності".

Законодавча норма передбачає поширення кримінальної відповідальності за зраду державі, вчинену посадовою особою, на всіх осіб, які обіймають державні посади.

При цьому за зраду державі, вчинену службовою особою або військовослужбовцем, запроваджується можливість застосування виключної міри покарання – смертної кари.

Що цьому передувало: Навесні 2022 року в Білорусі ухвалили закон про смертну кару за спробу теракту.